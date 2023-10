Warum Bewohner in Leuterschach noch mehr Hochwasser befürchten

In Leuterschach will ein Unternehmen erweitern. Doch das Areal liegt im Überschwemmungsgebiet. Welche Lösung gefunden wurde und wie Anwohner das Problem sehen.

24.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Obwohl er nur unter Verschiedenes gestreift wurde, so bewegt der Ausbau der Hochwiesstraße in Marktoberdorf die Bevölkerung. In einer vorigen Sitzung des Stadtrats ging es um die wellige Fahrbahn, von der es hieß, ein Meisterwerk sehe anders aus. Diesmal stellte Jörg Schneider (Grüne) die Frage, wie es überhaupt um den Baufortschritt bestellt sei. Anwohner hätten ihm berichtet, es gehe nicht viel voran. Dabei handele es sich doch um eine wichtige Straße für Marktoberdorf. Zwei Drittel der Maßnahme sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagte Bauamtsleiter Ralf Baur. Zumindest gehe er davon aus. Wesentlich schneller, obwohl ebenfalls kompliziert, schreiten die Pläne für die Erweiterung der Firma Niehoff in Leuterschach voran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.