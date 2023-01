Warum das Marktoberdorfer Tierheim tief in der Krise steckt

Das Tierheim in Marktoberdorf läuft im Notbetrieb. Auch im Tierschutzverein läuft es nicht rund. Warum die Gründe dafür vielfältig, zum Teil hausgemacht sind.

06.01.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Es klingt nach einem Hilferuf. Wer im Internet die Seite des Tierheims Marktoberdorf aufruft, der wird mit folgender Nachricht konfrontiert: „Liebe Tierfreunde, das Tierheim läuft aktuell wegen geringer Personaldichte und Ausfällen nur im Notbetrieb.“ Der Verein macht schwere Zeiten durch. Das ist ein Grund, weshalb Vorsitzender Kurt Budschied bei der Mitgliederversammlung am 17. Januar nicht mehr kandidiert. Andere Personen aus dem Vorstand haben sich bereits zurückgezogen – weit vor Ende ihrer Amtszeit.

Der Tierschutzverein arbeitet im Krisenmodus. Er hat gleich mehrere Baustellen, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Die Ursachen sind vielfältig, zum Teil auch hausgemacht. Darüber sprach unsere Redaktion mit Budschied und seiner zurückgetretenen Stellvertreterin Martha Ille.

So finanziert sich das Tierheim in Marktoberdorf

Laut Buschied finanziert sich der Betrieb des Tierheims rund zur Hälfte über die Fundtierpauschale. Bis auf drei Gemeinden haben alle Kommunen im Einzugsbereich des Tierheims einen jeweils ein Jahr gültigen Vertrag geschlossen. Der Satz beträgt in der Regel ein Euro pro Einwohner.

Die andere Hälfte wird über die Beiträge der rund 330 Mitglieder aufgebracht, über Feste und Basare – die wegen Corona in den vergangenen Jahren nicht stattfinden durften –, über den Verkauf der Jahreskalender auf Spendenbasis an Mitglieder und Förderer, über Pensionstiere während eines Urlaubs. Auch namhafte Zuwendungen und vor fünf Jahren eine größere Erbschaft zählen dazu. Durch diese Erbschaft, so Budschied, sei der Verein über die Runden gekommen, obwohl die Finanzen seit Jahren ein Problem seien.

Nun habe sich die Lage wegen der Preissteigerungen bei Öl, Strom und Personal – Stichwort Erhöhung des Mindestlohns – jedoch verschärft. Bei den Gemeinden, die gerade neue Verträge geschlossen haben, könne der Verein nun nicht um eine weitere Erhöhung bitten. Bedeutet: Die Schere aus Einnahmen und Ausgaben geht auseinander.

Auch baulich steht einiges auf der Agenda, allem voran die 30 Jahre alte Ölheizung. Deshalb gebe es Überlegungen, das Tierheim an den neuen Kreisbauhof, der auf dem Nachbargrundstück gebaut wird, anzuschließen. Budschied führt derzeit dazu Gespräche.

Wie es um die Mitarbeiter bestellt ist

Das Tierheim, sagt Budschied, müsse einen Betrieb rund um die Uhr garantieren, an allen Tagen des Jahres. Zum Stammpersonal zählen fünf Festangestellte, auch Minijobber. Hinzu kommen müssten etwa 15 Ehrenamtliche. Die Hauptaufgabe liegt neben Füttern in der Reinigung der Anlage. Gerade in einem Tierheim, in dem es naturgemäß etwas enger ist, sei Sauberkeit oberstes Gebot, um Krankheiten und deren Ausbreitung zu verhindern. So laufen jeden Tag drei Waschmaschinen. Aufgabe der Ehrenamtlichen ist es beispielsweise, mit den Hunden Gassi zu gehen oder Katzen zu streicheln. „Die Tiere müssen an den Menschen gewöhnt sein, sonst sind sie nicht vermittelbar“, sagt Budschied. Bei manchen Tieren mit traumatischen Erfahrungen keine nicht immer leichte Aufgabe.

Vor diesen Herausforderungen steht der Verein

Im Moment sind eineinhalb Stellen im Tierheim mit Personen besetzt, die die Sachkunde vorweisen, damit eine artgerechte Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz gewährleistet ist. Zwei wären eigentlich nötig, aber es mangelt überall an Tierpflegerinnen und -pfleger. Ein Grund sei die Bezahlung, sagt Budschied. „Für den Beruf braucht es auch viel Liebe.“ Weil sie noch eine Art Nachprüfung ablegen müssen und auch das nun 30 Jahre alte Tierheim in Sachen Tierhaltung nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und deshalb nachgebessert werden muss, besitzt der Tierschutzverein nur eine vorläufige Betriebsgenehmigung. Das hat zur Folge, dass Fundtiere aufgenommen werden, Abgabetiere, weil deren Besitzer gestorben sind oder die Wohnung nach einem Umzug zu klein ist, aktuell nur nach Rücksprache.

Warum es zu Rücktritten im Vorstand des Tierschutzvereins kommt

Es ist ein Spagat zwischen Bewährtem, Altem, Neuem und dem Tierschutzrecht. Bei den Mitgliedern gehen die Meinungen über richtigen Tierschutz und richtige Tierpflege oft weit auseinander. Martha Ille hat das Handtuch geworfen, Budschied noch nicht. Als gestählter, ehemaliger stellvertretender Betriebsratsvorsitzender hat er einiges ausgehalten und Kompromisse mit erarbeitet. Doch nun sei er an einen Punkt gekommen, an dem die Tierschutzarbeit in diesem Spannungsfeld an die Substanz gehe. Er hört auf. Wichtig sei, sagen beide, einen sehr stabilen Vorstand zu finden. Schließlich hänge nicht nur viel Geld von den Gemeinden an der Arbeit. Beide sind zuversichtlich, dass dies gelingt.

Lesen Sie auch: Marktoberdorfer will Weihnachtsfreude bereiten und wird abgelehnt

Polizei befreit acht Hunde aus dem Fahrzeug von Tierschmugglern