Warum der Bischof das Ehepaar Schmid aus Marktoberdorf ehrt

Margot und Elmar Schmid aus Marktoberdorf erhalten die Ulrichsmedaille. Sie sind in der Pfarrei engagiert. Weshalb sie das Bischöfliche Ehrenzeichen erhalten.

08.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bischof Dr. Bertram Meier hat 15 Persönlichkeiten aus dem Bistum Augsburg für ihr Engagement in Kirche und Gesellschaft ausgezeichnet. Unter den Geehrten befanden sich auch ein Ehepaar aus Marktoberdorf: Diakon Elmar Schmid und seine Frau Margot Schmid. Sie bekamen in Augsburg feierlich das Bischöfliche Ehrenzeichen, die Ulrichsmedaille, überreicht.

Die Ulrichsmedaille in Bronze ist die einzige offizielle Auszeichnung der Diözese Augsburg. Sie wird für herausragende Verdienste an Gläubige überreicht. Auch in diesem Jahr bekamen sechs Laien die Ulrichsmedaille sowie sechs Priester den Ehrentitel „Bischöflicher Geistlicher Rat“ verliehen. Zudem überreichte Bischof Bertram dreimal das päpstliche Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“.

Was Margot und Elmar Schmid in der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf leisten

Bischof Bertram Meier stellte ganz bewusst Psalm 115 an den Beginn des Abends, der lautet: „Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, sondern Dich und Deinen heiligen Namen“. Bei aller Diskussion um die Sinnhaftigkeit, Persönlichkeiten zu ehren, gab er zu bedenken, dass es guttue, Gesten der Wertschätzung und Anerkennung zu setzen. Und dies sei auch der Grund dafür, warum gerade während der Ulrichswoche diese Gelegenheit ergriffen werde.

„Ich bin davon überzeugt, dass es bei aller Ehrung von Persönlichkeiten nicht um Namen allein geht. Sondern jeder Name beinhaltet auch ein Hinterland, das mit ausgesagt ist. Allein könnte man das gar nicht“, sagte der Bischof und begrüßte auch die Familienmitglieder und engen Gefährten der Geehrten.

Margot und Elmar Schmid sind durch ihre Aufgaben als Gemeindereferentin beziehungsweise hauptamtlicher Diakon tief mit der Kirche verwurzelt. Für sie ist die Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf nicht nur Geburts- und Wohnort, sondern auch pastoraler Wirkungsort. Beide sind als absolute „Vertrauens-Personen“ der Kirche bei den Marktoberdorfern anerkannt.

Das schätzt Bischof Bertram Meier an den Marktoberdorfern

„In all den Jahren ihres beständigen und unermüdlichen Wirkens hat das Ehepaar mit hoher Einsatzfreude und leidenschaftlichem Glaubenseifer ein lebendiges und vielfältiges Pfarreileben mitaufgebaut“, sagte Bischof Bertram Meier in seiner Laudatio. „Mit großer Sensibilität und menschlicher Herzenswärme begleiteten und begleiten sie die ihnen anvertrauten Menschen.“

Bei der 1965 geborenen Margot Schmid ist es ihr Wirken für die Nöte der Kinder und deren Familien sowie die Leidenschaft für die Weitergabe des Glaubens im Schulunterricht und die Hinführung der Kinder zur Erstkommunion. Bei dem 1961 geborenen Elmar Schmid sind – neben den klassischen diakonalen Arbeitsfeldern von Verkündigung und Caritas – die Gründung und enge Begleitung zahlreicher Gruppen und Kreise zu würdigen: Neben den Trauer- und Asylkreisen und den „Sternenkindern“ sind ihm besonders die Familienkreise ein Herzensanliegen.

In ihrem Wirken ist es dem Ehepaar wichtig, stets die Situation der Menschen mit der Verkündigung des Glaubens zusammenzuführen. Als Eltern von vier Kindern stehen sie innerhalb der Pfarrei auch automatisch für die Verbindung von Ehe und Glaube, was bei diversen Kursen und Begegnungen ausstrahlt.

Warum es in der Kirchengemeinde geht

Was beide besonders auszeichnet, ist ihr ehrliches „Fühlen mit der Kirche“, sagte Bischof Bertram. „Mit feinem Gespür für das große kirchliche Ganze versehen sie ihren Dienst vor Ort als glaubwürdige Vertreter der Kirche und aufrichtige Mit-Menschen.“

Im Anschluss an den Festakt und einen kurzen Stehempfang spendete Bischof Bertram in der Basilika St. Ulrich und Afra den feierlichen Abendsegen. Die Ulrichswoche zu Ehren des Heiligen Bischofs Ulrich (890-973), Patron des Bistums und der Stadt Augsburg, wird seit 1955 ausgerichtet. Im Rahmen der Ulrichswoche finden Begegnungen, Pilgerfahrten, Vorträge, Ausstellungen und Gesprächsforen statt. In diesem Jahr feierte das Bistum den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und den 1050. Todestag des Heiligen Ulrich.

Lesen Sie auch: 30 Millionen-Neubau in Marktoberdorf - Hier gibt es jeden Freitag Infos zur Baustelle

So klang die Kirchenmusik vor 200 Jahren in Oberdorf