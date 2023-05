Warum der Kreisjugendring Ostallgäu Wählen mit 16 fordert

Auch der Kreisjugendring Ostallgäu will das Wahlalter herabsetzen und engagiert sich in einer bayernweiten Initiative. Vorher geht es ins EU-Parlament.

22.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

„Jugend jetzt und in Zukunft – wie gehen wir mit großen globalen Krisen um?“ Das ist das Schwerpunktthema der Jugendarbeit im Ostallgäu in diesem Jahr. Bei der Vollversammlung des Kreisjugendrings Ostallgäu in Füssen beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiver damit. Online zugeschaltet war Trauma- und Sozialpädagogin Sabine Finster als Referentin. Ihr Fazit: Immer mehr junge Menschen sind psychisch belastet und erkrankt. Viele Jugendliche müssten, vor allem wegen der Einschränkungen durch Corona, verpasste Entwicklungsaufgaben nachholen. Finster zeigte Wege zum Umgang mit belasteten jungen Menschen auf, denn ehrenamtliche Jugend- und Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter seien oft wichtige Ansprechpartner.

Woran die junge Generation auch im Ostallgäu momentan leidet

Stellvertretender Landrat Hubert Endhardt bezog sich in seinem Grußwort auf Wahrheiten, „Fake News“, digitale Medien und den Umgang mit diesen. Dabei ließ er den ersten Teil seiner Begrüßung von der Künstlichen Intelligenz ChatGPT verfassen.

Ein weiteres Thema bei der Versammlung war das vom Bayerischen Jugendring initiierte Bündnis Vote16, es fordert die Wahlalterabsenkung in Bayern auf 16 Jahre. Es sieht darin die Möglichkeit, die Demokratie nachhaltig zu stärken. Dazu ist jedoch eine Verfassungsänderung nötig. Im ersten Schritt werden 25.000 Unterstützerunterschriften gebraucht. Wird dies erreicht, kommt es im weiteren Schritt zum Volksbegehren, bei dessen Annahme zum Volksentscheid. Während der Veranstaltung haben Hubert Endhardt, Benedikt Geiger als Vorsitzender des KJR und Wolfgang Bader als dritter Bürgermeister und Jugendbeauftragter der Stadt Füssen ihre Unterschriften abgegeben. Geiger rief auch die Delegierten zur Unterschrift auf und bat, diese Listen im Heimatort und in den Verbänden zu verbreiten. Eine Hürde könnte allerdings sein, so hieß es, dass sich derzeit nur Personen ab 18 Jahren mit ihrer Unterschrift beteiligen können. Junge Menschen, die eine Herabsenkung des Wahlalters betrifft, seien deshalb also auf die Unterschrift der Erwachsenen angewiesen.

Mit diesem Projekt geht der Kreisjugendring Ostallgäu ins Europaparlament

Als stellvertretende KJR-Vorsitzende berichtete Nora Menhofer über das Programm im vergangenen Jahr. Sie verwies auf die vielen gelungenen Projekte und Veranstaltungen und benannte als Highlight das „SoundArt“, das Jugendkulturfestival in Buchloe. Als erstes Jugendfestival im Ostallgäu war es vom KJR gemeinsam mit dem Jugendbeirat Buchloe und dem Jugendzentrum veranstaltet worden. Die Veranstaltung war Bühne für Bands und Acts und zeigte das große ehrenamtliche Angebot in der Jugendarbeit beim Markt der Möglichkeiten.

Auch zum Thema Demokratiebildung und Partizipation junger Menschen engagierte sich der KJR stark. So entwickelte der KJR Themenkisten, die für Jugendgruppenstunden und Unterrichtsstunden ausgeliehen werden können. Insgesamt gibt es sechs Kisten unter anderem zu „Fake News“, Jugendbeteiligung in der Kommune, Wahlen, Erinnern an die NS-Zeit. Der KJR Ostallgäu wurde damit als eines von fünf Projekten bayernweit ausgewählt, am bayerischen Tag der Jugend in Brüssel im Juni teilzunehmen und das Projekt im EU-Parlament vorzustellen.

Diese Aktionswoche ist im Juni geplant

Am Ende gab es eine Vorschau für 2023. Genannt wurde neben den Jugendfahrten und der U18-Wahl zur Landtagswahl auch die Aktionswoche „inklusive dir“. Diese findet von Samstag, 17., bis Freitag, 23. Juni, statt und gipfelt am Samstag, 24. Juni, in den Aktionstag. Die Anmeldung ist über www.inklusivedir.de möglich.

Erich Nieberle, Geschäftsführer KJR, betonte die Wichtigkeit von schulischer Sozialarbeit für die jungen Menschen im Landkreis benannte. In der Nachwahl der beiden offenen Vorstandspositionen blieben diese weiterhin unbesetzt.

