Warum die Feuerwehr in Obergünzburg ein Verkehrszeichen abtrennen musste

Ein Lkw-Fahrer hat in Obergünzburg ein Verkehrszeichen angefahren. Das beschädigte Schild ragte danach auf die Straße. Wer kann etwas zum Unfallhergang sagen?

31.07.2021 | Stand: 14:23 Uhr

Am Freitagnachmittag hat die Polizeiinspektion Kaufbeuren eine Mitteilung über ein beschädigtes Verkehrszeichen in der Kemptener Straße in Obergünzburg (Ostallgäu) erhalten. Die Beschädigungen weisen nach Angaben der Polizei darauf hin, dass ein bislang Unbekannter mit seinem Lkw dagegen fuhr.

So erreichen Zeugen die für Obergünzburg zuständige Polizeiinspektion

Der Schaden wird laut Polizei auf circa 150 EUR geschätzt. Das Verkehrszeichen ragte störend - und daher gefährlich - auf die Fahrbahn und musste deshalb von der Freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg abgetrennt werden. Die Polizei Kaufbeuren bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08341/9330.