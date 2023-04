Warum die Figuren auf dem Markoberdorfer Maibaum so besonders sind

Zahlreiche Metallfiguren zieren ab Montag den Maibaum Marktoberdorfs. Was beim Blick von unten nicht zu sehen ist, sind die vielen kleinen Details.

30.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Was ist typisch Marktoberdorf? Die Martinskirche? Traktoren von Fendt? Oder der Gaudiwurm? Wahrscheinlich alles gleichzeitig. Und diese Marktoberdorf-typischen Merkmale sind alle auf einmal an einem bestimmten Ort zu finden: am Maibaum der Stadt. Franz Renz, ehemals Spengler, hat beachtliche Metallfiguren hergestellt. Kommenden Montag, zum 1. Mai, werden sie unter der Regie des Trachtenvereins am Baum montiert.

