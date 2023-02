Warum Ebenhofen bald keine Schule mehr hat

Ein pädagogisches Konzept ist die Grundlage für den Bau einer neuen Schule. Sie dient als Ersatz für das alte Gebäude in Ebenhofen. Wo sie gebaut werden soll.

01.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Schulgebäude in Ebenhofen entspricht nicht mehr den Anforderungen einer heutigen Schule. Seine Erweiterung und Modernisierung hat sich allerdings als schwierig herausgestellt. Deshalb soll nun ein Neubau in Biessenhofen nördlich der Mittelschule entstehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Wolfgang Eurisch über den Sachstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.