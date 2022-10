Warum einst ein Dorf im Bischofsee bei Bidingen versank

Die Menschen in einem Dorf bei Bidingen ereilte ein schreckliches Schicksal. Ein See verschlang sie mit allem Hab und Gut. Warum bis heute Kinder jammern.

21.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Viele Sagen ranken sich um das Ostallgäu. Es geht um Geister, Hexen, Werwölfe oder einen Pakt mit dem Teufel: In unserer kleinen Serie „Sagenhaftes Ostallgäu“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen solche Sagen vor. In den meisten Fällen eignet sich der Ort der Erzählung für einen schönen Ausflug.

Am Rande des Zwölfpfarrwalds nahe Ob in der Gemeinde Bidingen (Ostallgäu) befand sich vor langer Zeit ein Dorf. Die wohlhabenden Bewohner waren egoistisch, geizig und nicht bereit, mit den Armen zu teilen. Im Wirtshaus „Zum Höllenwirt“ in der Mitte des Dorfes trafen sie sich – selbst an christlichen Feiertagen.

Der Höllenwirt ist in den Dorf der Mittelpunkt

Eines Tages fragte ein Wanderer beim Wirt wegen eines Zimmers für eine Nacht an. Der Wirt lachte und sagte, für den Wanderer sei selbst die Hölle zu gut. Der Mann musste im Wald schlafen. Unter einer großen Tanne fand er nach Stunden endlich Schlaf.

Als der Wanderer im Morgengrauen erwachte, sah alles anders aus: Das Dorf war verschwunden. Stattdessen lag dort ein See, der die sündigen Menschen mitsamt Hab und Gut verschlungen hatte. Selbst die Kinder waren ertrunken. Deshalb dringt bis heute das Jammern von Kindern aus den Tiefen an die Oberfläche.

