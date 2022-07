Warum frischer Wind in die Blasmusik in Marktoberdorf kommt

„Windstärke-MOD“ formiert sich in Marktoberdorf. Es soll ein Orchester für Neulinge und leicht Fortgeschrittene sein. Was sich die Organsiatoren davon versprechen.

04.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Windstärke-MOD“ volle Fahrt voraus: So lautet das Kommando für ein gemeinsames Projekt der Städtischen Musikschule, der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters Marktoberdorf. Mit dem Ensemble „Windstärke-MOD“ wollen die drei Institutionen ein Orchester gründen, das insbesondere Orchester-Einsteigern die Möglichkeit gibt, das gemeinsame Spiel zu erleben. (Lesen Sie auch: Ran an die Instrumente: Bläserklasse für Leuterschacher und Walder Grundschüler)

Die Vorsitzenden der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters, Roland Mair und Hubert Jörg, wie auch der Leiter der Städtischen Musikschule, Robert Maul, wollen mit „Windstärke-MOD“ laut Ankündigung diejenigen zum Zusammenspiel einladen, die vielleicht noch nicht so lange spielen oder möglicherweise früher einmal gespielt haben und jetzt wieder einsteigen wollen.

Anfänger mit Grundkenntnissen können genauso mit einem Blasinstrument oder Schlagzeug mitspielen wie leicht Fortgeschrittene. Das Alter spielt keine Rolle. Die Fachlehrer der Musikschule werden in Absprache mit dem Leiter des Orchesters die jeweiligen Stimmen so gestalten, dass jeder, der möchte, auch mitspielen kann. (Lesen Sie auch: Für Hans Heinle: Ein JBO-Konzert in Marktoberdorf, das unter die Haut geht)

Interessenten sind zu einem Informationsabend zum Kennenlernen und kleinem gemeinsamem Spiel am Dienstag, 5. Juli, um 18 Uhr in den Proberaum im Untergeschoss des Rathauses eingeladen. Richtig los geht es mit Schulbeginn im September. Nähere Informationen zur Teilnahme an „Windstärke-MOD“ und zur Anmeldung gibt es bei der Musikschule täglich von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 08342/5755.