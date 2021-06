Warum geschlossene Fitnessstudios in Marktoberdorf bald keine Ausrede mehr sind

In Marktoberdorf entsteht ein neuer Fitness-Parcours im Freien. Das ist gerade in Corona-Zeiten wichtig. Was ein Orthopäde und eine Trainerin dazu sagen.

24.06.2021 | Stand: 17:41 Uhr

Die Fitness hat in der Corona-Pandemie bei vielen Menschen gelitten. Kein Vereinssport, keine Trainingspartner und keine Fitnessstudios. Um Fettpölsterchen und Konditionsschwäche entgegenzuwirken, hat Andrea Guggenmos aus dem Marktoberdorfer Stadtrat ein Projekt ins Leben gerufen: Den Luitpold-Parcours auf der Buchel – ein kostenloses Outdoor-Fitnessstudio mit 20 Stationen und Geräten. Ab sofort wird auf dem Gelände gebaut und in den Sommerferien sollen dort bereits die ersten Trainingseinheiten möglich sein.

Trainerin aus Marktoberdorf: „Immer in Bewegung bleiben – darauf kommt es an“

„Rumsitzen und Nichtstun macht auf Dauer nicht glücklich“, sagt Orthopäde Dr. Michael Wimmer aus Marktoberdorf. „Körper und Geistbrauchen regelmäßige Bewegung.“ Leider sei genau das in der Corona-Pandemie bei einigen in Vergessenheit geraten. Auffallend sei, dass immer mehr Menschen mit chronischen Schmerzen in seine orthopädische Sprechstunde kommen. Patienten, die vor dem Lockdown im Fitnessstudio, im Verein und in Kursen regelmäßig trainierten und damit ihre Beschwerden im Griff hatten. „Das ist wirklich ein großes Problem.“

„Immer in Bewegung bleiben – darauf kommt es an“, sagt Mona Holzmann, persönliche Fitnesstrainerin aus Marktoberdorf. Jeder der fit werden wolle, sollte eine Sportart finden, die ihm Spaß mache. Denn nur so sei es möglich, dauerhaft „am Ball zu bleiben“. Egal ob Spazieren, Yoga oder ein Training im Luitpold-Parcours – Hauptsache Bewegung. Zwei bis dreimal wöchentlich empfiehlt Mona Holzmann ein intensiveres Training – bei dem man auch ins Schwitzen komme. Dieses sollte laut Wimmer zwischen einer halben Stunde und einer Stunde dauern.

Ausdauer- und Krafttraining im Luitpold-Parcours in Marktoberdorf

Am sinnvollsten sei dabei ein ganzheitliches Kraft-Ausdauer-Training, sagt Wimmer. Das wirke sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus und gleichzeitig werden die Muskeln gestrafft und gestärkt. „Die Intensität muss allerdings an Alter, Gewicht und Vorerkrankungen angepasst sein“, sagt der Orthopäde. Anfänger sollten die Belastung langsam steigern, um ihrem Körper nicht zu schaden und sich nicht schon zu Beginn die Motivation zu nehmen. Wimmer empfiehlt, vorher mit einem Sportmediziner oder dem Hausarzt zu sprechen und ein Trainingsprogramm auszuarbeiten. Mit einer Pulsuhr zu trainieren, sei am Anfang ebenfalls ratsam.

Sowohl für das Ausdauer- als auch für das Krafttraining oder eine Kombination aus beidem können Marktoberdorfer bald den Luitpold-Parcours auf der Buchel nutzen. Der Rundweg mit 20 Stationen trainiere den ganzen Körper, sagt Initiatorin Andrea Guggenmos. Im Calisthenics Park im Zentrum des Parcours mit Stangen verschiedener Höhe und Position können Sportler sich zum Beispiel an Sprossen, Hantelgriffen und Barren austoben.

Outdoor-Fitnessstudio auf der Buchel: Training für Körper und Geist

Lesen Sie auch

Gute Nachricht für Marktoberdorf - Neue Mieter für Einkaufszentrum gefunden Belebung für Geschäftswelt

An anderen Stationen gibt es wiederum keine Geräte, sondern Bewegungsanweisungen auf Tafeln, sagt Guggenmos. Ausfallschritte und Kniebeugen zum Beispiel. Die sollten laut Mona Holzmann neben Liegestützen und Stützübungen bei keinem ganzheitlichen Training fehlen. Bei einer Sporteinheit dürfen auch das Aufwärmen und Dehnen nicht fehlen, sagt Holzmann. Der Körper müsse schließlich langsam hoch-und wieder heruntergefahren werden. Auch dafür sind laut Guggenmos Stationen im Luitpold-Parcours geplant.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (von links), die Stadträte Werner Geiger, Stefan Elmer und Andrea Guggenmos (Initiatorin des Projekts) freuen sich beim Spatenstich auf den Parcours. Bild: Mona Boos

Nicht nur der Körper sei im Parcours gefordert, sagt Guggenmos. An jeder Tafel gebe es ein „Wussten Sie schon“ mit einer Information über Marktoberdorf und die Umgebung. „Eine tolle Sache, die ausschließlich von Sponsoren finanziert ist“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Insgesamt 42 000 Euro spendeten Firmen, Stadträte und Privatpersonen – auch Fußballprofi Kevin Volland – für den Fitnesspark.

Fitnessstudio im Freien: Ansteckungsgefahr sehr gering

Der neue Bewegungsparcours auf der Buchel sei aus vielerlei Sicht „ein extrem gutes Projekt“, sagt Wimmer. In einem Outdoor-Fitnessstudio sei die Gefahr, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, sehr gering und solange es nicht hagle und regne, können die Menschen immer dort trainieren.

Auch Trainerin Mona Holzmann ist begeistert von der Idee. „Jeder der nun die Nase voll hat, vor dem Laptop herumzuturnen, hat nun eine Alternative.“ Schnell hochjoggen, trainieren, Freunde treffen. „Das ist richtig cool“, sagt Holzmann. „Ich werde da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen.“

Lesen Sie auch: