Warum Görisried an Silvester bei Naturschützern als Vorbild gilt

Wieder flammt die Diskussion über den Sinn der Knallerei rund um Marktoberdorf auf. Ein Umweltschützer und der Bund Naturschutz haben eine Forderung.

30.12.2022 | Stand: 11:44 Uhr

Es so richtig krachen zu lassen – das war in den vergangenen beiden Jahren an Silvester nicht möglich. Galt zum Jahreswechsel 2021 gar ein Versammlungsverbot, war vergangenes Jahr der Verkauf von Feuerwerkskörpern in Bayern untersagt. Heuer gelten diese Beschränkungen nicht mehr. Doch ein unbeschwertes „Feuer frei“ wird es angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise wohl nicht geben. Und auch Umweltschützer appellieren, auf das Feuerwerk so weit wie möglich zu verzichten.

"Überlegen, was wir mit der Knallerei anrichten"

„Wir sollten überlegen, was wir wegen einer halben Stunde Gaudi bei unseren Mitgeschöpfen anrichten“, sagt Tom Hennemann. Der fürs Landratsamt tätige Gebietsbetreuer für den Ostallgäuer Alpenrand verweist auf die Qualen für Tiere an Silvester. Dabei gehe es beileibe nicht nur um die Wildnis: „Jeder Hundebesitzer wird das kennen, wie verunsichert die Vierbeiner sind, wenn an Silvester schon am Nachmittag die ersten Böller gezündet werden“, sagt Hennemann. Ähnlich ergehe es dutzenden Landwirten kurz vor Neujahr in ihren Ställen.

Aus seiner Zeit als Jäger weiß Hennemann, dass es dem Wild teils noch schlechter ergehe: „Bei einer Rotwildfütterung an Neujahr habe ich einmal erlebt, dass kein einziges Tier mehr kam, alle hatten sich aus Angst verkrochen.“ Fatal, weil die Fauna in der kalten Jahreszeit ohnehin im Energiesparmodus lebt, um über den Winter zu kommen. Fatal, weil das Wild in lebensbedrohliche Situationen gerät und teils Wochen braucht, um sich davon zu erholen. Und fatal, weil enorme Müllmengen entstehen. Von einem „Horror“ spricht deshalb gar der Bund Naturschutz (BN) im Ostallgäu und bittet darum, auf ein eigenes Feuerwerk zu verzichten. Ein Appell, dem sich Hennemann anschließt: „Das coronabedingte Feuerwerksverbot im vergangenen Jahr hat gezeigt: Es geht auch leiser!“

So reagiert das Wild auf die Silvesterknaller

Außer Rot- und Rehwild löse die Knallerei auch bei Vögeln und Eichhörnchen und sogar Igeln Panik aus. „Singvögel, Tauben und Enten flüchten bei dem nächtlichen Lärm blindlings und können durch den hohen Energieverbrauch in lebensbedrohliche Situationen geraten“, erklärt Geschäftsstellenleiterin Christine Räder vom BN: „Es kann Tage und Wochen dauern bis sich die Tiere von diesem Schock erholt haben.“ Ähnlich ist es bei Eichhörnchen. „Jedes Jahr werden nach der Silvesternacht verstörte Tiere aufgefunden, die dann in den Auffangstationen landen“, berichtet Räder. Sogar winterschlafhaltende Tiere wie der Igel können durch die lauten Böller gestört werden. Forschungen hätten gezeigt, dass Igel den Silvesterlärm im Winterschlaf wahrnehmen und zusammenzucken. Im schlimmsten Fall können die Tiere aufwachen und überlebenswichtige Energiereserven verlieren.

Ebenso litten Haustiere unter der Knallerei. Der Lärm sei besonders für Hunde und Katzen schlimm, da sie ein wesentlich feineres Gehör als Menschen haben.

Auf was der Bund Naturschutz außerdem verweist

Zudem geht der BN auf die Feinstaubbelastung durch die Feuerwerkskörper ein, die der Gesundheit schade. Laut Umweltbundesamt ist die Luftbelastung am Neujahrstag mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub vielerorts so hoch wie sonst an keinem anderen Tag im Jahr. „Wer auf ein Feuerwerk verzichtet, schont daher die Natur, die eigene Gesundheit und den Geldbeutel“, sagt Räder. Auch sei der Energieaufwand bei der Herstellung von Raketen und Böllern enorm. „In Zeiten von Klima- und Energiekrise sollte jeder seinen Beitrag leisten und auf ein persönliches Feuerwerk verzichtet.“

Hennemann ergänzt, er wolle kein Spaßverderber sein. Die Menschheit brauche Anlässe, um zu feiern. Hennemann und der BN bringen daher stattdessen den Vorschlag eines zentralen Feuerwerks pro Gemeinde ins Spiel. Vereine könnten sich zusammentun und professionelle Pyrotechniker engagieren. Vorteile: geringere Unfallgefahr, weniger Müll und weniger Belastung für die Tiere.

Diesen Weg geht Görisried an Silvester

Genau diesen Weg geht man in der Gemeinde Görisried: ein zentrales Feuerwerk samt Lasershow und einigen Buden für alle. Der Vorschlag der Feuerwehr erhielt die Unterstützung des Gemeinderats und der Kommune sowie etlichen anderen. Um 22.30 Uhr geht’s am Silvestertag mit der Feier los.

Psychologen landauf, landab appellieren, aus Rücksicht auf die vielen ukrainischen Flüchtlinge – besondere auf deren traumatisierten Kinder – keine Feuerwerke abzubrennen. Das könne Kinder, die hier Frieden und Ruhe suchten, wieder sehr an den russischen Bombenhagel erinnern.

