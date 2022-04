Warum Kinder aus Marktoberdorf das Müllsammeln so entsetzt

Mädchen und Buben aus Marktoberdorf ziehen zur Aktion Sauberes Ostallgäu los und sammeln in der Landschaft Müll. Warum der so gefährlich sein kann.

12.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein machten sich 19 Hattenhofener Mädchen und Buben mit Gabi und Wolfgang Guggenmos auf den Weg, um Wald und Feld von Müll zu befreien. Entsetzt waren die Kinder angesichts der Menge an Folien, Zigaretten, Flaschen und Hundebeutel, die abtransportiert werden mussten. Mit großem Eifer wurden neun Säcke befüllt und zum Dorfgemeinschaftshaus geschafft. Dort gab es zur Belohnung Pizza und Muffins von den Müttern im Dorf.

Diese Tipps gibt das Landratsamt

Abfall in der Landschaft sieht nicht nur nicht schön aus. Er kann auch zu einem Problem für Tiere werden. Zum Beispiel, wenn sie sich darin verfangen oder den Abfall mit Nahrung verwechseln. Deshalb schreibt die Abteilung Abfallwirtschaft im Landratsamt: Werft niemals Abfälle auf die Straße oder in die Landschaft! Wenn Ihr draußen seid und gerade keinen Abfalleimer in der Nähe ist, nehmt den Abfall mit nach Hause.

Und trotz dieses Appells liegt viel Müll in der Landschaft rund um Marktoberdorf. Meist sind es Schulklassen,Vereine und andere Gruppen, die die Hinterlassenschaften von Umweltsündern aus der Landschaft räumen und so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz schaffen. Die jährliche Abfallsammelaktion wird von der Stelle Kommunale Abfallwirtschaft im Landratsamt gemeinsam mit den Ostallgäuer Städten, Märkten und Gemeinden koordiniert. Sie nimmt auch die Anmeldungen entgegen.