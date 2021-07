Warum Luftfilter für Mittelschule Marktoberdorf im Schulverband umstritten sind

Lange Debatte in Marktoberdorf um Anschaffung für die Marktoberdorfer Mittelschule. Abstimmung endet mit 8:2 für diese Ausstattung. Welche Argumente zählten.

26.07.2021 | Stand: 06:14 Uhr

Nur drei Punkte enthielt die Tagesordnung der dritten Sitzung der Mittelschulverbandsversammlung Marktoberdorf im Modeon. Doch ein Punkt gab reichlich Diskussionsstoff: die „Beschaffung von mobilen Luftfilteranlangen für die Mittelschule Marktoberdorf“.

Grund ist, dass der Bayerische Ministerrat drängt, möglichst in allen Klassen der Schulen Luftreinigungsgeräte einzubauen. Für dieses Vorhaben gab der Ministerrat am 18. Juli neue Richtlinien zum Förderprogramm heraus, wie es der Schulverbandsvorsitzende und Bürgermeister der Stadt Marktoberdorf, Dr. Wolfgang Hell, ausführlich erklärte. „62 Luftreinigungsgeräte benötigt die Mittelschule in Marktoberdorf, das sind gesamt 200 000 Euro; aus dem Förderprogramm der Bayerischen Regierung gibt es bis zu 50 Prozent der Kosten an Förderung oder maximal 1750 Euro pro Raum“, sagte Bauamtsleiter Ralf Baur. 67 000 Euro fallen an Strom- und Wartungskosten an, „und für die gibt es keine Förderung, die muss der Mittelschulverband alleine tragen“, sagte Baur.

"Geräte arbeiten effektiv"

Er gab anschließend einige technische Angaben zu den geplanten Luftreinigern weiter. „Die Geräte arbeiten so effektiv, dass man nicht alle 50 Minuten die Fenster aufmachen müsse, um frische Luft reinzulassen“, erklärte Baur. Ob der Einbau der Geräte zu teuer, ob es so dringend sein soll, ob die Förderung jemals kommt, ob es überhaupt jetzt sein muss und noch einige Argumente wurden ausgetauscht.

Ralf Grube, Bürgermeister der Gemeinde Stötten, hatte Bedenken wegen der Effektivität und Dauerbelastung der Geräte sowie der hohen Kosten. „Wir haben die Hauptzeit der Pandemie gut überstanden, die Info ist mir im Moment zu wenig“, sagte Grube. Baur erinnerte daran, dass solche Geräte schon lange in Krankenhäusern oder Praxen laufen und das alles mehrfach geprüft ist. „Es gibt günstige Geräte, aber sie bringen nicht die geforderte Leistung“, sagte Hell.

Kinderarzt und Stadtrat Walter Breiner erinnerte an die Dauerbelastung der Kinder und Eltern in der Pandemie und plädierte für den Einbau der Geräte. Reiner Friedl, Bürgermeister der Gemeinde Rettenbach, monierte die vielen Vorgaben der Regierung. „Man muss nicht alles, was von oben kommt, bestellen“.

Lesen Sie auch

Marktoberdorf will Schulen mit Luftfiltern ausstatten und watscht Söders Politik ab "Es hilft ja nichts"

Jörg Schneider, Stadtrat und Schulleiter der St.-Martin-Grundschule, hat die Situation der Pandemie hautnah miterlebt. „Alle 20 Minuten fünf Minuten stoßlüften und viele kennen den Allgäuer Winter... Wenn wir jetzt nicht mitgehen, gibt es Vorwürfe der Eltern, der Kinder und der Lehrer“. Es sei für die Gesundheit der Kinder und auch für die Gesundheit der Eltern, „wir sind Verantwortungsträger“, mahnte Schneider.

„Kinder vernachlässigt“

„Wir haben die Kinder in der Pandemie sehr vernachlässigt“, mahnte Breiner. Stadtrat Meinrad Seelos wünscht sich vom Bund eine Entlastung. Schneider mahnte noch einmal: „Wenn der Parameter irgendwann hoch ist, wird man zuerst fragen, ob ein Luftreinigungsgerät im Zimmer war. Uns gehen die Kinder verloren, intellektuell und sozial. Manche Kinder haben in der Pandemie sogar das Lesen verlernt, wie sollen wir die sozialen Defizite aufholen?“. Auch Hell erinnerte: „Wenn wir jetzt nicht vorsorgen, haben wir nichts“.

Grube wünschte eine Entscheidung in einigen Wochen, hofft aber auf eine niedrige Inzidenz. „Obwohl Kinder nicht schuld an der Ansteckung waren, wurden sie weggesperrt“, sagte Breiner und Baur erinnerte an der langen Vorlaufzeit für die Beschaffung der Geräte. „Es gibt kaum Erfahrungen über Corona und wir haben keine Reaktionszeit mehr“, sagte Hell.

Stefan Schweidler, Schulleiter der Mittelschule, erinnerte an den Vertrauensverlust der Eltern in die Politik, „die Eltern sind seit der Pandemie in großen Nöten und haben uns zum Nachdenken gebracht“. Johanna Purschke, Bürgermeisterin der Gemeinde Wald, und Seelos würden gerne mit ihrer Entscheidung warten, doch der Druck scheint immens zu sein. Am Ende ging der Beschlussvorschlag mit 8:2 durch, die Stadtverwaltung mit der Beschaffung der Luftreinigungsgeräte zu beauftragen.