24 Stunden im Fahrradsattel: Warum Melchior Müller Pech hat und trotzdem zufrieden ist

Melchior Müller vom Radsportclub Allgäu hat Platz acht vor Augen, als es ruckelt. Warum das viel Zeit kostet, er nach 24 Stunden im Sattel aber zufrieden ist.

04.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Kurzfristig, vier Tage vor dem Start, ist das 24-Stunden-Rennen im Münchner Olympiapark abgesagt worden. Also suchte Melchior Müller vom Günzacher Radsportclub Allgäu eine neue Herausforderung und wurde in der Region Osnabrück fündig: 24 Stunden Mountainbiken um den Alfsee.

Reicht die Kondition, um 24 Stunden lang zu radeln?

„Die Saisonvorbereitung in den vergangenen vier Monaten brachte viel Licht, aber auch viel Schatten. Deshalb war ich sehr gespannt, ob es reichen würde, um 24 Stunden durchzuradeln“, war er selbst gespannt. Sein Plan war, auf der fahrtechnisch eher einfachen, aber sehr ruppigen und mit steilen Anstiegen gespickten Strecke, konsequent gleichmäßig mit möglichst minimalen Standzeiten auszukommen.

Durch das sehr verhaltene Angehen fand sich Müller nach drei Stunden erst mal auf Platz 25 der 117 Einzelfahrer wieder. Dank der perfekten Betreuung von seiner Frau Evelyn konnte er sich Stunde um Stunde selbst in der Nacht bis auf Platz neun vorkämpfen.

Der Konkurrenz auf Platz acht ist in Sichtweite, als es passiert

Vier Stunden vor Rennende hatte er den Achtplatzierten vor Augen, als etwas passierte, was zu diesem Zeitpunkt ungünstigsten war: An der am weitesten von Start und Ziel entfernten Stelle brach Müller das Schaltauge von seiner Schaltung. Weiterfahrt unmöglich. Dank der perfekten Abstimmung brachte die Betreuung das Ersatzbike auf die Strecke und er selbst joggte ihr entgegen. Die verlorene Zeit von 20 Minuten konnte Melchior durch zwei fulminante Runden zwar halbieren, aber der achte Platz war trotz der Anstrengungen dann doch nicht mehr erreichbar.

So viele Kilokalorien hat Melchior Müller verbraucht

Von 24 Stunden saß Müller 22,5 Stunden im Sattel seines MTB. Er legte 325 Kilometer zurück und verbrauchte knapp 10.000 Kilokalorien. Der Ärger über das technische Problem war bald gewichen. „Im Nachhinein freue ich mich über den gelungenen Saisonauftakt, der mit einem Top Ten Platz belohnt wurde“, sagt Müller.

Lesen Sie auch

Geld sparen im Alltag 375 Euro sparen beim Duschen? Allgäuer Experte erklärt, wie Sie jetzt Geld sparen können

Lesen Sie auch: Schwere Strecke am See: Trio aus dem Ostallgäu beim Garda Trentino Trail

Wiederholungsbedarf vorhanden: Wie Teilnehmer und Organisatoren die Tour de Allgäu erlebten