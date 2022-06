Warum die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf wieder verlieren

Am guten Willen hat es bei den Handballern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf nicht gemangelt. Nun steigen sie ab. Vor welcher Aufgabe Trainer Dietz steht.

28.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Handballer der SG Biessenhofen- Marktoberdorf wurden auch zum Abschluss der Abstiegsrunde nicht für ihren unermüdlichen Einsatz belohnt. Sie unterlagen dem Tabellendritten SC Pullach mit 20:33.

Das letzte Spiel ist ein Spiegelbild der gesamten Handballsaison

Dieser vorerst letzte Auftritt in der Bezirksoberliga war das Spiegelbild mehrerer Partien in dieser Saison. Auch diesmal waren die Ostallgäuer dem Gegner 40 Minuten lang ebenbürtig, standen nach einer kurzen Schwächeperiode am Ende aber wieder mit leeren Händen da. Beim Stand von 15:18 unterliefen den Spielern zu viele individuelle Fehler, die den Gästen acht Treffer in Folge zum letztlich ungefährdeten Sieg ermöglichten.

Die Münchener Vorstädter fanden in der Anfangsphase schneller zu ihrem Spiel und gingen mit 3:0 in Führung. Bei der SG dauerte es sieben Minuten, ehe Sebastian Geiger den Torbann brach. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber nach 22 Minuten erstmals den Gleichstand schafften (10:10). Der auf den Schlüsselpositionen stärker besetzte SC Pullach konterte jedoch postwendend und sicherte sich bis zum Wechsel einen Vorsprung von vier Toren (15:11).

Deshalb hofften die Fans der SG Biessenhofen-Marktoberdorf

Das SG-Team, in dem mehrere Stammspieler fehlten, kämpfte jedoch weiterhin unverdrossen um den erneuten Ausgleich. Nach dem Tor zum 15:18 keimte bei den treuen Fans in der Biessenhofener Wertachsporthalle etwas Hoffnung auf. Diese erfüllte sich jedoch nicht. Drei viel zu schnell abgeschlossene Fehlwürfe und mehrere unerklärliche technische Fehler leiteten eine Phase ein, in der den Angreifern zwölf Minuten lang kein einziger Treffer gelang. Der SC Pullach nutzte dies eiskalt, um auf 26:15 davonzuziehen und den Vorsprung dann auch routiniert über die Zeit zu bringen.

Die Männermannschaft der Spielgemeinschaft Biessenhofen-Marktoberdorf geht nun in die Sommerpause. In dieser Zeit wird der erfahrene Coach Günther Dietz versuchen, zusammen mit den Verantwortlichen ein neues, schlagkräftiges Team für die Bezirksliga zu formen.

Wofür sich die männliche C-Jugend qualifiziert hat

Die männliche C-Jugend zeigte gegen den körperlich überlegenen ESV Neuaubing eine gute Leistung. Sie hat sich trotz der 27:33-Niederlage in der kommenden Saison für die überregionale Bezirksoberliga qualifiziert. Dieses Ziel erreichten auch die B-Juniorinnen, die beim entscheidenden Turnier in Landsberg eine starke Vorstellung boten. Sie gewannen nach der knappen 4:5-Niederlage gegen den BHC Königsbrunn gegen den TSV Landsberg mit 11:9 und den SC Wörthsee mit 12:7. (hs)