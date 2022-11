Warum Thalhofens Fußballer so optimistisch sind

Der FC Thalhofen muss in der Bezirksliga nach Ziemetshausen. Der hat zwar jüngst beim Spitzenreiter verloren, aber Trainer Niemeyer mahnt trotzdem zur Vorsicht.

12.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zum vorletzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga gastiert der FC Thalhofen am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr beim TSV Ziemetshausen. Die Heimelf unterlag vergangene Woche nur ganz knapp mit 1:2 beim Tabellenführer SV Egg an der Günz. Thalhofen wiederum gewann vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen den TSV Bad Grönenbach.

So sieht es in der Tabelle für Thalhofen aus

In der Tabelle stehen sich die Ziemetshausner weiterhin auf dem 15. Rang mit 14 Punkten. Der FC Thalhofen hingegen festigte den fünften Tabellenplatz mit 28 Punkten. Auch die Leistung war gegen Bad Grönenbach deutlich besser als in den Partien zuvor. Lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.

An die dennoch gute Gesamtleistung will der FCT am Sonntag anknüpfen und den nächsten Auswärtssieg einfahren. Denn in der Fremde ist die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer in dieser Saison sehr erfolgreich. In sieben Partien holten seine Spieler 15 Punkte.

Dieses Plus hat Thalhofens Gegner

Jedoch erwarten die Thalhofener auch in Ziemtshausen ein sehr schweres Spiel. Auf keinen Fall dürfen sie sich von der Tabelle blenden lassen und den Gegner unterschätzen. Deshalb mahnt Trainer Niemeyer: „Der TSV Ziemtshausen hat sehr guter Einzelspieler, die man erst mal verteidigen muss.“ Die vergangenen Spiele haben gezeigt, dass dem FC Thalhofen in jüngster Zeit die Duelle nicht so leicht von der Hand gehen und sie für jeden Punktgewinn hart kämpfen müssen.

Personell steht, bis auf die Langzeitverletzten, der gesamte Kader zur Verfügung.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Dominik Dürr, Cedric Wahler, Timo Welte, Samuel Olejnik, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein

Lesen Sie auch: Die neue Ampel in Marktoberdorf ist nicht optimal eingestellt

So schuf Hubert Schmid einen der größten Arbeitgeber im Ostallgäu