Warum ein besonderer Wechsel Wolfgang Leonhard aus Stötten den WM-Titel im Wintertriathlon kostet

Wegen eines Wechsel verpasst Wolfgang Leonhard bei der Weltmeisterschaft den Sieg. Die Entscheidung ist hauchdünn. In einer zweiten Disziplin steht er ganz oben.

„Für mich hat sich die weite, anstrengende Fahrt auf jeden Fall gelohnt.“ 2000 Kilometer lagen zwischen Stötten im Ostallgäu und Skeikampen in Norwegen. Einmal die Autobahn A7 geradeaus, durch Dänemark, vorbei an Oslo und dem Wintersportort Lillehammer zum Ziel. Dorthin, wo bei ausgezeichneter Leistung Gold, Silber und Bronze vergeben werden. Ganz im Sinne von Wolfgang Leonhard, der nach längerer Krankheit bei dieser Weltmeisterschaft im Winterduathlon und -triathlon startete.

Welches schmerzhafte Problem Leonhards Kompagnon hat

Der Duathlon besteht aus Skilanglauf und Laufen, beim Triathlon kommt Mountainbiken hinzu. Mit an Bord des Kleinbusses war Sebastian Neef. Nach der Ankunft am Dienstagabend war Bettruhe angesagt, am nächsten Tag leichtes Training auf den Wettkampfstrecken. So weit, so gut. Doch am Donnerstag gab es für Neef eine sehr unangenehme Überraschung: Sein rechter Ellbogen war stark entzündet und sehr schmerzhaft. Er hatte fünf Tage zuvor noch einen Sturz mit dem MTB erlitten und sich eine kleine Wunde am Ellbogen zugezogen. Eigentlich harmlos, dachte Neef. Aber die kleine Wunde artete aus, in eine starke Entzündung. „Daraufhin fuhren wir nach Lillehammer zum Sportzentrum“, schildert Leonhard. Die Diagnose war niederschmetternd: Antibiotika und vor allem Sportruhe. „Das war natürlich sehr bedauerlich für ihn, weil er wirklich super drauf war“, sagt Leonhard.

Deshalb geht es Leonhard beim Winterduathlon etwas gelassener an

Er musste also ohne ihn am Freitag auf die Strecke des Duathlonrennens, bestehend aus sechs Kilometer Lauf und 8,7 Kilometer Langlauf. Für den Stöttener lief es gut. „Ich konnte mich schon beim Lauf etwa zwei Minuten von meinen Konkurrenten absetzen. Deshalb ging ich dann den Langlauf nicht mehr mit 100 Prozent an. Im Hinblick auf meinen zweiten Start am Sonntag wollte ich mir ein paar Körner sparen.“

Das Feld der Mitstreiter hatte er dennoch immer genau im Blick. Der Abstand blieb groß genug. Leonhard hielt die zwei Minuten Vorsprung und gewann in 0:56:12 Minuten vor dem Tschechen Jaroslav Balatka (0:58:45) und dem Österreicher Franz Gruber (0:59:28) in seiner Altersklasse M65-69.

Die Temperaturen sind eisig - mit Folgen für den Sportler aus Stötten

An diesem Tag waren die Temperaturen noch angenehm mit minus ein Grad. Das sollte sich gewaltig ändern. Die Quecksilbersäule stürzte gleichsam über Nacht förmlich ab. „Am Sonntag beim Triathlon erwischte uns dann der norwegische Winter noch mal richtig: In der Früh waren es -22 Grad und am Start um 9 Uhr -16 Grad.“ Kein Wunder also, dass dieses Gebiet in Norwegen auch in diesen Wochen noch als sehr schneesicher gilt.

Deshalb überlegte sich Leonhard lange, was er anziehen soll. „Ich entschied mich für die warmen Handschuhe. Leider hatte ich für diese Handschuhe meine Schlaufen verloren und so musste ich nach dem Radfahren noch die Handschuhe wechseln.“ Über seinen größten Konkurrenten, den Norweger Willy Hatlevoll, wusste er zunächst nicht viel. Doch zu einer akribischen Vorbereitung gehört auch ein Recherche auf der Plattform Google. „So wusste ich doch über seine Stärken Bescheid“, sagt Leonhard. Wissen ist Macht.

Der Stöttener hatte nach dem Laufen (5,4 Kilometer) schon einen zunächst komfortablen Vorsprung von eineinhalb Minuten, als es auf die Radstrecke (zehn Kilometer) ging. „Aber beim Radfahren holte er doch mächtig auf und mein Vorsprung schmolz auf eine Minute.“ Was tun? „Ich versuchte, möglichst keine Zeit auf der Langlaufstrecke zu verschenken.“

Warum es die letzten Runden beim Skilanglauf in sich haben

Trotzdem konnte Leonhard nicht verhindern, dass sein Gegner ihn in der letzten der vier Runden über insgesamt 10,4 Kilometern überholte. Beim nächsten Anstieg schloss er wieder auf. So ging das die ganze Runde: Bergab fuhr der Norweger davon, beim Anstieg holte Leonhard in fast wieder ein. Der letzte lange Anstieg kurz vor dem Ziel hatte es mit einer Steigung von 18 Prozent in sich. „Ich überholte ihn.“ Beide erreichten den rund 100 Meter langen Zieleinlauf. Es wurde dramatisch. Wenige Augenblicke vor der Ziellinie zog der Norweger an Leonhard vorbei und gewann nach etwas mehr als eineinhalb Stunden Rennen mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung. Umgerechnet ist das eine halbe Skilänge, wie auch auf dem Zielfoto zu sehen ist. Die Sache mit dem Handschuhwechsel hat Leonhard vermutlich die zweite Goldmedaille der WM gekostet. Der Dritte, Balatka, folgte mit sieben Minuten Rückstand auf Platz drei.

„Man lernt halt bei jedem Rennen dazu und man sollte auch immer akribische Vorbereitung betreiben“, zieht Leonhard Bilanz und sagt selbstkritisch: „Da ist noch Luft nach oben.“ Am Ende klingt er aber doch versöhnlich: „Trotzdem bin ich mit einer Gold- und einer Silbermedaille sehr zufrieden.“

