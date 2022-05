Mehr als nur drei Umzüge: Was der Jobcenter-Leiter alles erlebt hat

Thomas Liebner als Chef des Jobcenters Ostallgäu geht in den Ruhestand. Es waren bewegte Jahre mit vielen Herausforderungen. Wer seine Nachfolgerin wird.

17.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Der langjährige Geschäftsführer des Jobcenters Ostallgäu mit Sitz in Marktoberdorf, Thomas Liebner, geht in den Ruhestand. Landrätin Maria Rita Zinnecker und Maria Amtmann, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, verabschiedeten ihn. Der Landkreis Ostallgäu und die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen sind Träger des Jobcenters Ostallgäu. Nachfolgerin von Liebner wird Franziska Albrecht.

Was Landrätin Zinnecker am Jobcenter-Leiter schätzt

„Als Mann der ersten Stunde waren Sie seit Gründung der Arbeitsagenturen und der Jobcenter von Anfang an mit an Bord. Sie haben das Jobcenter Ostallgäu durch ruhige und falls nötig mit sicherer Hand auch durch stürmische See gesteuert,“ sagte Zinnecker, die auch Vorsitzende der Trägerversammlung des Jobcenters ist. „Vielen Dank für Ihr herausragendes Engagement in den vergangenen Jahren!“ Sie wünschte Liebner für den Ruhestand „vor allem Gesundheit“.

Liebner war seit 2005 Geschäftsführer des Jobcenters Ostallgäu. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Einführung von Hartz IV, die Flüchtlingswelle ab dem Jahr 2015, die Einführung der E-Akte sowie neuer Fachverfahren und die Corona-Pandemie mit den Sozialschutzpaketen. Außerdem organisierte Lieber drei Umzüge des Jobcenters innerhalb von Marktoberdorf: 2005 vom Standort der Arbeitsagentur in die Hochwiesstraße, 2014 von der Hochwiesstraße ins Landratsamt und 2020 vom Landratsamt in den Neubau in der Iglauerstraße.

Auch der Stellvertreter von Thomas Liebner geht

Mit Liebner verlässt auch sein Stellvertreter Jürgen Haug das Jobcenter. Er übernimmt neue Aufgaben im Landratsamt. Nachfolger von Liebner und Haug werden Franziska Albrecht als Geschäftsführerin und Martin Haff als stellvertretender Geschäftsführer.