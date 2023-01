Was die Handballerinnen der SG Biessenhofen gewaltig ärgert

Trotz miesen Starts führt die SG Biessenhofen-Marktoberdorf Mitte der zweiten Halbzeit. Doch dann nehmen die Handballerinnen aus Dachau eine Auszeit.

24.01.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Ein Tor, ein einziges Tor hat den Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf gefehlt, um in Dachau wenigstens ein Remis und damit einen Punkt zu erzielen. Stattdessen haben die Frauen nun an einer bitteren 27:28-Niederlage zu knabbern und den Sprung auf Platz zwei in der Landesliga verpasst.

Warum den Handballerinnen der Starst ins Spiel missglückt ist

Nach der langen Spiel- und Trainingspause fiel es den Frauen der SG schwer, beim ASV Dachau in die Partie zu kommen. In der Abwehr verschliefen sie die ersten Aktionen, während sie sich im Angriffsspiel zu viele technische Fehler leisteten. Trotzdem gelang es den Allgäuerinnen durch ein schnelles Spiel, immer gleichauf mit den Gastgeberinnen zu bleiben. Und so verabschiedeten sich die Mannschaften mit einem 16:16 in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang hatte sich die Abwehr der SG gefestigt: Sie unterband das Angriffsspiel der Gastgeberinnen gut. Das wiederum ermöglichte mehrere schnelle Tore, sodass die Gäste in der 41. Minute mit 22:19 führten. Diese Hochphase der SG unterbrach Dachau durch einer zeitlich geschickt genommene Auszeit. Trotz schön heraus gespielter Aktionen konnte sich die SG nicht weiter absetzen. Sie scheiterte zu oft an der gegnerischen Torhüterin. Dachau bekam die Möglichkeit, sich wieder zu sammeln und so lief die Partie ausgeglichen bis zum Schluss.

Was der Knackpunkt im Spiel ist

Drei Zeitstrafen in den letzten zwei Minuten taten noch ihr übriges. Das Spiel kippte, die Spielgemeinschaft musste sich mit 27:28 geschlagen geben.

Fazit: Fehler minimieren, Torwürfe verbessern und kommenden Samstag zu Hause gegen den Eichener SV siegen.