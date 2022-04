Was es beim Mädelsflohmarkt in Marktoberdorf so alles gibt

Zum ersten Mal gibt es in Marktoberdorf einen Mädelsflohmarkt. Dabei bleiben Frauen und Mädchen unter sich. Was sie im Modeon erwartet.

25.04.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Kleidung, Schuhe, Accessoires und Selbstgemachtes: Der Flohmarkt für Mädels verspricht laut Veranstalter so ziemlich alles, was Mädchen und Frauen gern tragen und gebrauchen können. Es ist eine Premiere, die die Marktoberdorf am Samstag, 30. April, im Modeon in Marktoberdorf stattfindet.

Beim Mädelsflohmarkt in Marktoberdorf bleiben Mädels unter sich

Der erste Mädelsflohmarkt öffnet gegen Eintritt in dem Veranstaltungshaus von 11 bis 15 Uhr die Türen. Aber eben nur für Mädchen und Frauen. Sie bleiben in diesen Stunden unter sich. In der Hauptsache geht es nach Angaben der Organisatoren um den großen Bereich der Mode. An zahllosen Ständen im Modeon wartet auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen ein vielfältiges Angebot. Dazu zählen trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Schmuck und ebenso einzigartige Dinge im Vintage- und Retro-Look. Ziel dieses Mädels-Flohmarkts soll auch der Austausch und das Verbinden von Modebegeisterten sein, die an diesem Tag vielleicht ihr lang gesuchtes Lieblingsstück ergattern können.