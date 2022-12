Was Irmgard Schindele aus Günzach zu einem Original macht

In Günzach steht Irmgard Schindele jeden Morgen pünktlich hinter der Theke der örtlichen Bäckerei – mit 88 Jahren. So begrüßt sie im Laden die Kunden.

03.12.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Ja guata Morga. Was willscht heit?“ Im vollendeten Allgäuer Dialekt begrüßt allmorgendlich die 88-jährige Irmgard Schindele meist in Du-Form schon kurz nach 5 Uhr die Frühaufsteher, die beim Scheitle-Beck, unterhalb der Günzacher Mariä-Himmelfahrts-Kirche, einkaufen. Meist sind es hungrige Kunden, die an der Verkaufstheke die noch ofenwarmen Brezen oder Semmel entweder mit in den Zug nach Kempten oder Kaufbeuren nehmen wollen, oder die zur Frühschicht in die nahe liegende Papier-Fabrik eilen.

Warum Irmgard Schindele schneller ist als die Kasse

Jedenfalls klappt schon seit Jahrzehnten der morgendliche Ablauf in einer ihr eigenen Manier und zeitlich engen Regelmäßigkeit, für die Irmgard Schindele weithin bekannt ist. Und steht man als dritte Kundin oder Kunde in dem kleinen Bäckerladen, steigt noch die Bewunderung über die hellwache Verkäuferin, wie sie kopfrechnend die einzelnen gewünschten Positionen von Brezen, Semmeln und Schneckle oder Hörnchen gleichzeitig in verschiedene Tüten steckt und die einzelnen Beträge in einer Geschwindigkeit, vor sich hin flüsternd, zusammen zählt, bevor dann die Registrierkasse die eingetippten Beträge tatsächlich schwarz auf weiß ratternd auf dem Beleg auswirft.

Woher die Verkäuferin ihre Neuigkeiten bezieht

Selbst wenn die Kundschaft früh morgens noch wortkarg ihr Münzgeld in der Geldbörse sucht, informiert die 88-jährige Irmgard Schindele ganz unkonventionell ihre Kundschaft mit den interessantesten Neuigkeiten über das Tagesgeschehen, die sie in aller Herrgotts Frühe, meist schon um 3.30 Uhr auf der Titelseite oder auch auf der Ostallgäuer Seite in der Allgäuer Zeitung gelesen hat. Und nach dem kurzen Monolog und dem „Pfia di Gott“ hängt sie gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit mancher Kundschaft noch die Aufforderung dran: „Wenn’d am Namittag me zruck kommscht, nimmscht an saftiga Birazelte mit hoi!“

