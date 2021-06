Was ist Inklusion? - Dieser Frage gehen Kinder in Marktoberdorf auf den Grund

Im Rahmen der Aktionswoche "Inklusive dir!" stellen sich Kinder die, Frage was Inklusion denn eigentlich bedeutet. Warum der Spaß dabei nicht zu kurz kommt.

27.06.2021 | Stand: 09:00 Uhr

„Inklusion – was ist denn das?“ Dieser Frage stellten sich quizbegeisterte Teilnehmer im Rahmen der vom Kreisjugendring Ostallgäu und der Offenen Behindertenarbeit Kaufbeuren Ostallgäu (OBA) gemeinsam organisierten Aktionswoche „Inklusive dir!“.

Marktoberdorf: Quiz zum Thema Inklusion und Behinderung

Der Familienstützpunkt Marktoberdorf und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Ostallgäu-Kaufbeuren (EUTB) boten für alle Altersgruppen die Möglichkeit, sich bei einem spannenden Quiz mit dem Thema Inklusion und Behinderung auseinanderzusetzen. Je nach Alter lösten die Teilnehmer unterschiedlich schwierige Quizaufgaben. Dabei wurden sie tatkräftig von Werner Arth und Anna Schlechter unterstützt, die die Aufgabe des Telefonjokers übernahmen.

Im Rahmen der Aktionswoche "Inklusive dir!" erhalten Kinder Einblicke in das Leben mit Behinderung. Bild: EUTB Kaufbeuren Ostallgäu

Außerdem erhielten sie spannende Einblicke in das Leben mit Behinderung. Nach getaner Arbeit durfte der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen und alle Teilnehmer versuchten ihr Glück am Glücksrad, wo es tolle Gewinne gab. Die EUTB und der Familienstützpunkt befinden sich in der Jahnstraße 12 in Marktoberdorf (08342/9192210).

Lesen Sie auch: