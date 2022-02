Was macht die Faszination Klavierspielen aus? Drei Pianistinnen von der Musikschule Marktoberdorf berichten

Die Musikschule Marktoberdorf stellt sich vor: Drei Musikerinnen erzählen von ihrer Leidenschaft und ihrer Liebe zum Klavier. Was Musikschüler erwartet.

19.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Städtische Musikschule ist seit über 80 Jahren eine feste Institution in Marktoberdorf und hat schon viele Musikerinnen und Musiker hervorgebracht. Doch wer steckt eigentlich hinter der Musikschule? In verschiedenen Teilen, die monatlich erscheinen, stellen wir die Lehrkräfte und Musikrichtungen der Einrichtung vor.

Die Musikalische Früherziehung ist der Einstieg in die Welt der Musik. Mit dem Klavier kann man diese Welt dann weiter erforschen. In diesem Teil erzählen drei begeisterte Pianistinnen, worauf es beim Klavierspielen ankommt und was für sie das Faszinierende an dem Instrument ist.

Das sind die drei Klavierlehrerinnen an der Städtischen Musikschule in Marktoberdorf:

Franziska Mooser : Sie kümmert sich an der Städtischen Musikschule und den Städtischen Kindertagesstätten um die Kleinsten. Im Fach „Musikalische Früherziehung“ unterrichtet Franziska Mooser Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren. Hierbei stehen für sie Spiel und Spaß im Vordergrund. Durch Singen und Sprechen, Bewegung und Tanz, elementares Instrumentalspiel und Musikhören führt sie die Kinder spielerisch an die Welt der Musik heran. Immer mit dabei ist ihre Gitarre, mit der sie neue und bekannte Lieder, aber auch Bewegungsspiele und Ruhephasen begleitet.

„Es ist toll zu sehen, wie sich die Kinder über das Jahr hinweg entwickeln und bei kleinen Auftritten oder Konzerten sogar schon erste Bühnenerfahrung sammeln können“, sagt die Musikerin. Dieses Gefühl und die Freude an der Musik möchte sie auch ihren Schülern weitergeben. Einen Ausgleich findet sie beim Radeln und Wandern in der Natur oder beim Backen.

Für sie ist Musik eine tolle Sprache, mit der man seine Gefühle ausdrücken kann. Das Klavier hat einen großen Tonbereich, wie ein Orchester, aber es ist nicht so einfach, mit beiden Händen gleichzeitig andere Noten und unterschiedliche Rhythmen zu spielen. Man muss Geduld und Ausdauer haben, und so werden die Schüler Spaß daran finden, die Welt der Musik mit dem Klavier zu erleben.

Spielen, Singen und Hören: Diese drei Fähigkeiten gehören für sie zusammen. Durch das Singen lernen die Schüler, die Noten zu lesen und zu spielen. Durch das Hören lernen sie, den Rhythmus zu erkennen und zu fühlen. Dies muss dann gleichzeitig funktionieren. Beim Klavierspiel kann man sehr gut seinen Fantasien freien Lauf lassen, findet Mimi Park . Das Klavier ist sowohl ein Soloinstrument, als auch ein Begleitinstrument für einen oder mehrere Solisten, so kann man auch sehr gut mit anderen Instrumenten zusammenspielen. Sie sagt, wenn man auf der Bühne gut zusammen harmoniert, kann man die wunderbare Welt der Musik fühlen.

Wer sich bis spätestens acht Tage nach Erscheinen dieses Artikels im Büro der Musikschule meldet, bekommt gratis eine Schnupperstunde bei seiner Wunschlehrerin.

Die Bürozeiten und Kontaktdaten sowie noch mehr Interessantes über die Lehrkräfte gibt es auf der Website der Musikschule: www.musikschule-marktoberdorf.de