Was Ostalläuer Kinder auf Erkundungstour im Wald lernen

Ein ganz besonderer Tag in der Natur: Wie 540 Vorschulkinder aus dem Ostallgäu mit Förstern spielerisch den heimischen Lebensrraum Wald entdecken.

25.07.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Zu Beginn versammelt sich die ganze Gruppe in einem großen Kreis. Gespannt und voller Neugierde warten 15 ungeduldige Kinder, bis es endlich losgeht in den Wald. Denn das soll ein ganz besonderer Tag werden – ein Tag im Wald.

Wie jedes Jahr dürfen Kindergärten aus dem Landkreis Ostallgäu anlässlich der Walderlebnistage des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren (AELF) an den bewährten Waldorten in Buchloe, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Obergünzburg und Füssen einen spannenden Vormittag im Wald verbringen.

Walderlebnistag im Ostallgäu: Kinder lernen spielerisch die Waldtiere kennen

Los geht es mit einem Spiel. Bei „Können Wildschweine fliegen?“ geht es darum, die verschiedenen Merkmale und Eigenschaften der Waldtiere besser kennenzulernen. Die erste Tier-Karte wird aufgedeckt: ein Eichhörnchen. Das ist einfach. Das Eichhörnchen hat einen buschigen Schwanz, lebt im Baum, ist ein Pflanzenfresser und hat ein Fell!

Die Kinder rennen zu den richtigen Merkmals-Karten, die im Kreis am Boden ausgebreitet sind. Aber hat das Eichhörnchen nun zwei oder vier Beine? Und ist es ein Säugetier? Diese Fragen sind für die Kinder nicht mehr ganz so leicht zu beantworten. Nachdem für richtige Antworten Punkte verteilt wurden, kommen alle wieder zusammen und warten gespannt was die nächste Tier-Karte zeigt: eine Eule…

540 Ostallgäuer Vorschulkinder waren mit den Förstern im Wald unterwegs

Zum Glück konnten die Walderlebnistage nach der Corona-Pause wieder wie gewohnt für alle Kindergärten stattfinden. Laut einer Pressemiteilung des AELF durften vom 9. Juni bis zum 22. Juli 540 Vorschulkinder zusammen mit den Waldpädagogen und Förstern des Walderlebniszentrums den heimischen Lebensraum Wald entdecken und erkunden.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch