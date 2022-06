Was unternehmen Sie an Pfingsten? Ostallgäuer erzählen

Urlaubsreisen sind in letzter Zeit kurz gekommen. Nun steht Pfingsten an und man könnte viel unternehmen. Viele Menschen im Ostallgäu bleiben jedoch zu Hause.

04.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Pfingsten steht vor der Tür und das gute Wetter kommt ins Allgäu! In den letzten zwei Jahren hat Corona den Reiseplänen vieler Ostallgäuer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch nun ist vieles wieder möglich. Steht ein Urlaub auf dem Plan? Oder ist es zu Hause doch am schönsten? Und was kam während der Pandemie zu kurz? Unsere Redaktion hat die Marktoberdorfer gefragt, was sie an den Pfingstfeiertagen unternehmen. (Lesen Sie dazu auch: Ostallgäuerin veröffentlicht Allgäu-Führer: "Hier finden auch Einheimische was")

"Große Reisen kann ich mir momentan nicht leisten"

Badawi Mazen, 48, Marktoberdorf „Ich werde dieses Jahr über die Pfingstfeiertage zu Hause bleiben. Hier in Marktoberdorf lässt es sich ja auch aushalten. Leider muss ich auch viel arbeiten. Außerdem habe ich während der Pfingstferien nur einen Tag Urlaub. Auch auf meinem Konto sieht es bedauerlicherweise momentan nicht sehr gut aus. Ich muss in nächster Zeit wirklich auf’s Geld achten. Große Reisen zu unternehmen, kann ich mir zurzeit wirklich nicht leisten – so gerne ich es auch wollen würde"

"Wir machen Heimaturlaub in Marktoberdorf"

Michael Franz, 68 Bremen: „Wir machen gerade Heimaturlaub hier in Marktoberdorf. Meine Frau kommt von hier, aber bald fahren wir wieder nach Hause. Während Corona haben wir nur wenig unternommen. Manchmal haben wir Freunde getroffen. Ansonsten haben wir während der Pandemie eben Alltägliches gemacht, wie Einkaufen. Jetzt freue ich mich besonders, dass die Kinos wieder geöffnet haben. Wir sind immer gerne ins Kino gegangen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall wieder öfter machen!“

"Ich werde endlich wieder zum Reiten gehen"

„Ich werde über die Pfingstferien in diesem Jahr leider nicht wegfahren, weil ich in dieser Zeit viel arbeiten muss. Familie habe ich auch keine. Allerdings werde ich endlich auch wieder zum Reiten gehen. In der Corona-Zeit sind wegen der ganzen Einschränkungen und Lock-Downs in den vergangenen zwei Jahren Reitturniere viel zu kurz gekommen. Das finde ich natürlich sehr schade. Denn Reiten ist eines meiner Hobbys.“

"Vielleicht unternehme ich spontan etwas mit der Familie"

Thomas Völker, 56, Rettenbach: „Über Pfingsten habe ich eigentlich nichts vor. Ich muss arbeiten und meine Arbeitskollegen, die im Urlaub sind, vertreten. Wenn das Wetter schön ist, unternehme ich am Wochenende spontan etwas mit meiner Familie. Wegen Corona kamen viele soziale Kontakte zu kurz. Auch um das Vereinsleben ist es sehr schade. Das hat mir ziemlich gefehlt. Ich glaube, wenn man so wenig raus kommt und so selten Freunde trifft, wird man einfach ein bisschen träge.“

