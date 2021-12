Experten begutachten den Schnitzerstadel in Bernbeuren. Sie zeigen auf, was im historischen Gebäude möglich ist. Die Untersuchung fördert Überraschendes zutage.

20.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Nun kommt Leben in die Sache mit dem Schnitzerstadel in Bernbeuren am Auerberg. Im Erscheinungsbild soll er im Großen und Ganzen unverändert bleiben, aber ein Nahversorger soll dort trotzdem Platz finden. So lässt sich der Wunsch der Bernbeurer doch noch erfüllen.