Was wünschen sich die Marktoberdorfer vom neuen Bussystem?

Die Stadt Marktoberdorf führt ein neues Bussystem ein. Doch was braucht es, damit die Marktoberdorfer es auch nutzen? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

09.08.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Es ist beschlossene Sache in Marktoberdorf: Schon bald sollen durch die Straßen der Kreisstadt neue Busse rollen. Das neue ÖPNV-Konzept, an dem die Stadt schon seit vielen Jahren feilt, sieht Busse auf Abruf vor – an den Werktagen von 6 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr. Das neue Bussystem steht und fällt mit dem tatsächlichen Bedarf der Fahrgäste in und um Marktoberdorf. Denn Route und Taktung richten sich nach der Nachfrage der Nutzerinnen und Nutzer. Doch was braucht es, damit Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer vom Auto auf den Bus umsteigen? Eine Umfrage in der Marktoberdorfer Innenstadt zeigt, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.