Vor der Landtagswahl:  Was wünschen Sie sich von der Politik?

AZ-Redaktion fragt am Donnerstag auf dem Stadtplatz in Marktoberdorf nach der Stimmung vor der Wahl. Sagen Sie uns Ihre Meinung.

13.09.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober möchten wir die Stimmung unter den Wählern und Wählerinnen einfangen. Ob Landwirtschaft, Bildung, Kulturleben, Umweltschutz oder medizinische Versorgung: Uns interessiert, was Sie sich von der Politik wünschen, womit Sie unzufrieden sind und welche Anregungen Sie haben. Dazu laden wir alle Interessierten zu einem Gespräch ein: bei unserem Stand auf dem Stadtplatz in Marktoberdorf am Donnerstag, 14. September, von 9 bis gegen 12 Uhr am Stand der Allgäuer Zeitung.