Krieg und Entbehrungen: Bericht der Zeitzeugen geht unter die Haut

Ein Gespräch mit Zeitzeugen bewegt. Es ist ein Teil der Feier zu 900 Jahre Sulzschneid. Wie kam man früher ans Essen? Und was erlebten die Evangelischen?

05.07.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Eigentlich hatte Stefan Grassmann eine Art Kaleidoskop zu den Feierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen von Sulzschneid, einem Stadtteil von Marktoberdorf ( Ostallgäu) geplant. (Lesen sie auch: Das Ostallgäu feiert 50. Geburtstag: Wie die Stimmung bei der Landkreisgründung war) Die Pandemie durchkreuzte sein Vorhaben. Gruppentreffen waren verboten. Also setzte er sich mit drei Sulzschneidern zusammen und interviewte sie als Zeitzeugen zu den Jahren 1930 bis 1960. Das Umschwenken hat sich gelohnt.

Es ergaben sich großartige, authentische und tiefe Einblicke ins Dorfleben zu jener Zeit. Marie-Luise Hipp und Armin Klaus erzählten ihm aus Sicht von Sulzschneider Urgesteinen und Josef Pröll aus der Warte eines Heimatvertriebenen, der in Sulzschneid Fuß gefasst hat. Vorgetragen wurden deren Erlebnisse von Grassmann, Ulla Klaus, Claudia und Martin Fumian sowie Manfred Selb. Lieder aus der Zeit und Kinowerbung bereicherten das Gehörte.

Die Geschichten waren spannend wie ein Krimi, ließen Sulzschneider Schicksale im Zweiten Weltkrieg anklingen und zeigten jede Menge Interessantes aus dem Alltag: Was unternimmt ein Neunjähriger 1949, um sich eine kleine Mahlzeit zu verdienen? Wie hat damals eine junge Frau oder ein junger Mann einen Partner gefunden, da die Frauen nicht in die Wirtschaft gehen durften? Welche Rolle nahm der Pfarrer im Dorf ein? Und wie ging man mit zugezogenen evangelischen Christen um? (Lesen Sie auch: Rekordmann an der Orgel kommt aus Sulzschneid: Nie gab es im Bistum einen jüngeren Organisten)

Das Publikum lauschte gebannt. Es gab sehr berührende Momente und auch heitere. Auf jeden Fall gab es an den beiden Abenden lautstarken Applaus. Grassmann überlegt, diese Vorträge im Herbst zu wiederholen. Sie sind auch als kleines Buch erschienen.