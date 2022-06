Wechsel in der Geschäftsführung in der Herzogsägmühle in Peiting

Der neue Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle in Peiting ist Andreas Kurz. Bereits seit 30 Jahren ist er dort in verschiedenen Fachbereichen tätig.

12.06.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In der Geschäftsführung der Diakonie Herzogsägmühle in Peiting gibt es einen Wechsel. Andreas Kurz übernimmt am 1. Januar 2023 den Posten von Wilfried Knorr, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht. (Lesen Sie dazu auch: Der Mensch stand für ihn immer im Mittelpunkt: Ostallgäuer Jobcenter-Chef geht in den Ruhestand)

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Andreas Kurz bereits in der Herzogsägmühle

Der 57-Jährige ist bei der Diakonie Herzogsägmühle ein bekanntes Gesicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er dort in verschiedenen Fachbereichen, in europäischen Projekten und in der IT. 1992 startete er in der Ambulanten Wohnungslosenhilfe und begleitete unter anderem als Streetworker wohnungslose Menschen. Er leitet seit fast zwölf Jahren den Fachbereich Menschen in besonderen Lebenslagen und seit 2015 die Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration. Andreas Kurz hat die Dorfentwicklung und die geschichtliche Aufarbeitung im Dorf Herzogsägmühle maßgeblich geprägt und entwickelt seit 2019 das Projekt „Zukunft Pflege in Herzogsägmühle 2025“.

Auch die Diakonie München und Oberbayern freut sich über den neuen Geschäftsführer

„Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Kurz nach einem intensiven Bewerbungsverfahren mit vielen starken Bewerberinnen und Bewerbern als Geschäftsführer gewinnen können“, sagt Thorsten Nolting, Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern, zu der die Diakonie Herzogsägmühle gehört.

Die Diakonie Herzogsägmühle betreibt auch in Marktoberdorf und im Ostallgäu soziale Einrichtungen, unter anderem die Schuldnerberatung sowie die Fachstelle für Vermeidung von Obdachlosigkeit und Wohneinrichtungen.

