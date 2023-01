Wegen Baumfällarbeiten: Buchel in Marktoberdorf nicht betreten!

Wegen erkrankter Eschen finden ab Montag Baumfällarbeiten auf der Buchel statt. Das Wäldchen in Marktoberdorf soll aus Sicherheitsgründen gemieden werden.

15.01.2023 | Stand: 13:07 Uhr

An der Buchel in Marktoberdorf fällt die Forstbetriebsgemeinschaft von Montag, 16., bis einschließlich Samstag, 21. Januar, Bäume. Aufgrund des Eschentriebsterbens, einer Pilzerkrankung der Esche, müssen erkrankte Bäume gefällt werden. Die Forstbetriebsgemeinschaft bittet ausdrücklich darum, die Absperrungen zu beachten und die Buchel in dieser Woche zu meiden.

Warum sich beim Eschentriebsterben die Situation immer mehr verschärft

Das Eschentriebsterben wurde erstmals 2008 in Bayern nachgewiesen. Seitdem verschärft sich die Situation zunehmend. Beim Eschentriebsterben sterben, ausgelöst durch einen Pilz, zuerst einzelne Äste und im weiteren Verlauf die ganze Krone des Baumes ab. Zusätzlich sind viele Eschen mittlerweile von Wurzelfäuleerregern befallen. Dies kann die Standsicherheit beeinträchtigen. (Lesen Sie auch: Ein Marktoberdorfer Förster sagt, wie der Wald gesund bleibt.)

Auf der Buchel in Marktoberdorf werden Bäume gefällt. Bild: Heiko Wolf (Archivbild)

Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf: Warum es sinnvoll ist, tote Bäume stehen zu lassen

Die Forstbetriebsgemeinschaft möchte auch die Waldbesitzer zu diesem Thema sensibilisieren. Innerhalb eines Waldbestandes dürfen auch absterbende oder tote Bäume stehen gelassen werden. Diese seien ein wichtiger Beitrag für den Naturschutz. Entlang von Straßen und öffentlichen Plätzen oder an Orten, an welchen mit Personenverkehr zu rechnen ist, herrscht jedoch erhöhte Verkehrssicherungspflicht, denn der Schutz der Menschen habe oberste Priorität.

Weitere Hintergrundinformationen zum Eschentriebsterben gibt es im Internet unter: www.eschentriebsterben.org