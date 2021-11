Wegen Corona: Bau- und Energietage Ostallgäu schon zum zweiten Mal abgesagt

Corona macht den Bau- und Energietagen in Marktoberdorf einen Strich durch die Rechnung. Es ist bereits die zweite Absage. 2022 soll ein neuer Vesuch gestartet werden.

09.11.2021 | Stand: 12:26 Uhr

Die Bau- und Energietage Ostallgäu in Marktoberdorf sind abgesagt. Die Messe hätte eigentlich am 13. und 14. November im Modeon Marktoberdorf stattfinden sollen. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen in der Region sahen sich der Landkreis Ostallgäu, die Stadt Marktoberdorf und das Energie- und Umweltzentrum Allgäu als Messe-Veranstalter zu diesem Schritt veranlasst.

Bau- und Energietage Marktoberdorf fallen zum zweiten Mal aus

Damit fällt die beliebte Infobörse für energieeffizientes Bauen und Sanieren zum zweiten Mal in Folge aus. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie zur Absage geführt. Im Herbst 2022 soll ein neuer Versuch gestartet werden.