Weihnachts-Wunschbaum: So können Marktoberdorfer bedürftigen Kindern eine Freude machen

Der Marktoberdorfer Lions Club hat eine Weihnachtsaktion gestartet: Wie Bürgerinnen und Bürger bedürftigen Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen können.

21.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Kindern aus bedürftigen Familien einen Weihnachtswunsch zu erfüllen: Darum bittet der Lions Club Marktoberdorf bittet die Marktoberdorfer Bürgerinnen und Bürger. Diese stehen auf Wunschkarten am Weihnachts-Wunschbaum, der in Kürze vor der VR-Bank in Marktoberdorf, Ruderatshofener Straße 1, aufgestellt wird.

Marktoberdorf: Spender können Kinderwunsch am Weihnachts-Wunschbaum aussuchen

Die Spender können sich dort einen Kinderwunsch (Wert maximal 40 Euro) aussuchen. Sie kaufen dann das Gewünschte und geben es bis 15. Dezember weihnachtlich verpackt und beschriftet in der Zahnarztpraxis Drs. Irmtraud und Berthold Fourné, Ruderatshofener Straße 29, ab. (Lesen Sie auch: Warum der Füssener Lions-Adventskalender baden geht)

Diskret und in enger Zusammenarbeit, so die Pressemitteilung, lassen Schulen und Lions Club den Kindern die Geschenke persönlich zukommen. Start der Aktion ist am Freitag, 26. November, um 14.30 Uhr an der VR-Bank. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

