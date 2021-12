Weihnachtsgeschenk für Marktoberdorfer Tierheim - Zehnjähriger spendet 500 Euro

Samuel aus Marktoberdorf verkaufte selbst gebastelte Geschenke an Freunde und Verwandte. Das Geld dafür kommt dem Tierheim zugute.

14.12.2021 | Stand: 14:21 Uhr

Ein großartiges Weihnachtsgeschenk hat der zehnjährige Samuel dem Tierheim Marktoberdorf gemacht. Der Schüler verkaufte selbst gebastelte Geschenke an Freunde, Nachbarn und Verwandte und sammelte so Geld für das Tierheim. Mit der Unterstützung seiner Tante und seiner Eltern kamen insgeamt 500 Euro zusammen. Die Summe spendete der Junge an das Tierheim in Marktoberdorf.

Das Marktoberdorfer Tierheim freut sich über die Spende

Ein so hoher Betrag ist für das Tierheim etwas Besonderes und die Freude darüber ist groß. Bei einem kurzen Besuch übergab der Zehnjährige das Geld. Eine kleine Schmusestunde mit Mira, einer kleinen weißen Fellnase, die aktuell noch nach einem Zuhause sucht, durfte natürlich nicht fehlen.

Lesen Sie auch: