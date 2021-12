Weihnachtsgottesdienste in Marktoberdorf: Pfarrer haben eine besondere Botschaft

Christen feiern in Marktoberdorf zusammen die Geburt Jesu. In ihren Weihnachtspredigten beziehen sich die Pfarrer auch auf die aktuelle Situation.

Von Angela Bauer und Günther Beck

26.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

In der Stadtpfarrkirche St. Martin zauberte am ersten Weihnachtstag ein Ensemble des Kirchenchores zusammen mit drei Streichern und Orgel unter der Leitung von Birgit Brücklmayr Weihnachtsstimmung in das Gotteshaus. Zu hören waren Teile von Mozarts „Missa brevis“ in G, der „Pastorale“. Pfarrer Oliver Rid ließ sich für seine Ansprache von einem Artikel inspirieren, mit dem sich die Zeitung „Die Zeit“ befasst hatte: „Was gibt dem Leben Sinn?“ Die Pandemie habe in den vergangenen Jahren viele Gewissheiten und vermeintliche Sicherheiten infrage gestellt, ja nicht selten zerstört, sagte der Priester. Deshalb würden sich viele Menschen diese Frage neu stellen.