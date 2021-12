Weihnachtskonzert der Lions im Livestream: 1900 Personen schauen zu

Das Weihnachtskonzert der Lions wurde dieses Jahr als Livestream übertragen. Über 1900 Menschen schauen sich das Video an – aus ganz Deutschland.

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Marktoberdorfer Lions fand in diesem Jahr unter besonderen Umständen statt. Die Veranstaltung in der Martinskirche Marktoberdorf wurde als Livestream über das Internet übertragen. Kostenlos stand es dort Zuhörerinnen und Zuhörer zur Verfügung. Zugeschaltet haben sich nicht nur Marktoberdorfer, sondern Menschen aus ganz Deutschland. „Schöne Grüße aus Berlin“ war beispielsweise in der Kommentarspalte zu lesen. Egal, wie groß die tatsächliche Entfernung jedoch war: Der Zuschauer war ganz nah dran.

Lions-Konzert wird kostenlos angeboten

Seit 29 Jahren erfreut sich das Benefizkonzert der Lions großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren, Jürgen Schwarz von der Musikakademie und Lions-Präsidentin Vroni Diepolder, ein besonderes Konzept überlegt: Das Konzert war für die Zuhörer kostenlos. „Wir möchten damit ,Danke‘ sagen an alle großzügigen Spender und Freunde des Lions-Club Marktoberdorf“, teilten die Veranstalter mit.

Die Zuhörer waren zwar coronabedingt nicht vor Ort – jedoch über den Bildschirm live dabei. Per Mausklick wurden sie in die Kirche gebracht. Sie hörten den Carl-Orff-Chor unter der Leitung von Stefan Wolitz „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ singen. Sie lauschten den Klängen des Bläserensembles Marktoberdorf unter der Leitung von Simon Behr sowie den Beiträgen von Pfarrer Oliver Rid.

Dank der ausgezeichneten Technik und Kameraführung eröffneten sich für die Zuschauer auch völlig neue Perspektiven, die unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wären. So blickten die Zuschauer Organistin Birgit Brücklmayr über die Schulter, während sie „Es kommt ein Schiff geladen“ spielte. Nahaufnahmen der Chormitglieder vermittelten das Gefühl, mittendrin und dabei zu sein – vermittelten ein Gefühl von Nähe, das gerade in diesen Zeiten dringend nötig war.

"Konzert absolut professionell"

„Das Konzert ist ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit“, sagte Pfarrer Oliver Rid, der sich bei allen Beteiligten bedankte. Dem waren sich auch die Zuschauer einig. Über 1900 Mal wurde das Video auf der Plattform YouTube bis Montagabend aufgerufen. 250 Personen verfolgten das Konzert in Echtzeit. Auch Zuhörer aus Heidelberg und Berlin schalteten sich zu. „Herzlichen Dank für diese wunderbar saubere und hochdifferenzierte Darbietung. Kaum glaublich, dass es sich um eine Live-Aufnahme handelt. Dieses Konzert ist absolut professionell und rundfunkreif“, kommentierte ein Nutzer.

Der Carl-Orff-Chor begeisterte mit weihnachtlichen Klängen und die Akustik in der Kirche war einwandfrei. Es passte an diesem Nachmittag alles zusammen: die musikalischen Darbietungen an der Orgel und den Blasinstrumenten, die kurzen aber gehaltvollen Beiträge von Oliver Rid, der Gesang des Chors sowie die Licht- und Kameraführung.

Und auch die Zuhörer waren gefragt: Zu Hause konnten sie aus voller Kehle mitsingen. Dafür wurden teilweise sogar die Liedtexte eingeblendet. Das große Finale bildete „Stille Nacht, heilige Nacht“. Und nachdem die letzten Töne verklungen waren, war sogar das Läuten der Kirchenglocken der Marktoberdorfer Pfarrkirche zu hören.