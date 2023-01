Weihnachtslosaktion des Aktionskreises Marktoberdorf: Das sind die drei Hauptgewinner

Die Hauptgewinnerin des Weihnachtsgewinnspiels kommt aus Wald, der zweite Preis geht nach Marktoberdorf, der dritte nach Seeg.

21.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Diesmal haben rund 3700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (fast 200 mehr als im Vorjahr) bei der Weihnachtslosaktion des Aktionskreises Marktoberdorf mitgemacht. Das große Los zog dabei Christine Lochbrunner aus Wald, die nun für 1000 Euro in Marktoberdorf einkaufen gehen kann. Der zweite Preis geht an Manfred Ried aus Marktoberdorf, der dritte an Michaela Schwarz aus Seeg. Sie erhalten Einkaufsgutscheine über 500 beziehungsweise 250 Euro.

Viele Gewinnerinnen und Gewinner bei der Losaktion des Aktionskreises Marktoberdorf

Sie alle gewannen einen Hauptpreis bei dem Gewinnspiel, das der Aktionskreis Marktoberdorf als Werbegemeinschaft des hiesigen Einzelhandels veranstaltet. Johanna Friedl als Losfee zog dabei am Freitagabend im Zoofachgeschäft „Tierisch gut“ die zwei Hauptgewinnerinnen und den Hauptgewinner. Alle drei erhalten nun einen Glückwunsch-Anruf. Insgesamt haben bei der Losaktion diesmal 1233 Kunden von Marktoberdorfer Geschäften gewonnen, indem sie ihre Gewinnkarten abgaben. „Das heißt, es hat jedes dritte Los gewonnen“, erklärt Aktionskreis-Vorsitzender Manfred Brandt.

Die weiteren 1230 Gewinner, die Warengutscheine über 50, 20 beziehungsweise 10 Euro ergatterten, werden in den nächsten Tagen mit den zugehörigen Gewinnkarten benachrichtigt. Sie wurden wieder von Peter Tuke, EDV-Leiter der Firma Atterer, per PC-Zufallsgenerator ermittelt. Diesmal wurden fünf Einkaufsgutscheine über 50 Euro verlost, 331 Gutscheine über 20 Euro sowie 894 über zehn Euro. Insgesamt wurden Warengutscheine im Wert von rund 18.000 Euro ausgespielt (Vorjahr: 22.950).

So funktionierte die Teilnahme an der Aktion in Marktoberdorf

Um unter dem Motto „Beim Einkaufen gewinnen“ an der Ziehung der Losaktion teilzunehmen, musste jeder Kunde auf seiner Gewinnkarte wieder 50 Glücksmarken sammeln. Ab zehn Euro Einkaufswert erhielten er oder sie beim Einkaufen im Aktionszeitraum zwischen 28. Oktober und 31. Dezember eine Glücksmarke. Also musste jeder für 500 Euro bei den beteiligten Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern in Marktoberdorf einkaufen. Das heißt, insgesamt kauften die Kundinnen und Kunden, die ihre Gewinnkarten abgaben, in der Stadt für mindestens 1,85 Millionen Euro ein.

Dass die Losaktion wieder gut angenommen wurde, deckt sich mit den Erfahrungen, die Manfred Brandt auch in seinem Geschäft „Tierisch gut“ gemacht hat. „Ich bin den Leuten auch sehr dankbar, die in Marktoberdorf einkaufen“, betonte er bei der Ziehung. Unter den Gewinnern waren auch diesmal wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus der weiteren Umgebung zum Einkaufen in die Stadt Marktoberdorf gekommen waren.

Voraussichtlich werde die beliebte Aktion in diesem Jahr wieder fortgesetzt, kündigte Brandt an.

