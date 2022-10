Weihnachtsmarkt und Museen: Wie es in Marktoberdorf weihnachtet

Nach 2 Jahren Coronapause öffnet in Marktoberdorf die Spöttl-Krippe wieder. Sie soll den Advent in Museen und Stadt einläuten und den Weihnachtsmarkt begleiten.

17.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am 27. November die Spöttl-Krippe mit ihren mehr als 80 Figuren in Marktoberdorf wiedereröffnet. Damit zieht auch die Adventszeit in der Stadt und in ihren Museen ein. Zumal, ebenfalls nach Corona-Pause, der Weihnachtsmarkt wieder stattfindet. Darüber und wie beides zusammenhängt, sprachen Museumsleiterin Josephine Berger und Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell nun im Kulturausschuss des Stadtrates.

Der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf startet am 2. Dezember

Der Bürgermeister brachte im Ausschuss auch seine große Freude darüber zum Ausdruck, "dass endlich wieder Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf sein wird!" Und zwar vom 2. bis zum 11. Dezember. (Lesen Sie auch: Oh du fröhliche: Marktoberdorfer geben Tipps für ein gelungenes Weihnachtsfest - es geht um Spazierwege, Essen, Bücher, Musik und Filme.)

Letztlich wird die Wiedereröffnung der 120 Jahre alten, riesigen Krippe von Theodor Spöttl mit einer Reihe von Veranstaltungen vom 1. Advent bis nach Dreikönig gefeiert. Zudem wurden die Öffnungszeiten der Krippe während des Weihnachtsmarkts von 2. bis 11. Dezember so erweitert, dass diese täglich zu sehen ist – montags, dienstags, donnerstags, samstags von 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr.

Erst Krippe gucken - dann für einen Glühwein auf den Weihnachtsmarkt

„Man kann zur Spöttl-Krippe und trotzdem pünktlich auf den Weihnachtsmarkt gehen, um den Nikolaus Hallo zu sagen“, sagte Berger. Außerhalb des Weihnachtsmarkts kann die Krippe bis 8. Januar zweimal pro Woche oder nach Vereinbarung besichtigt werden – beispielsweise von Kitas und Schulen.

Für Weihnachtsstimmung im Stadtmuseum sorgt in Marktoberdorf wieder die beliebte Spöttlkrippe. Bild: Kornelia Hieber (Archivbild)

Hinzu kommt im Stadtmuseum eine Ausstellung privater Heiligabend-Fotografien, etwa aus den Archiven von Emilie Eigler sowie Peter Herbst (Fotohaus Hotter). Und eben der erwähnte adventliche Veranstaltungsreigen:

Auftakt mit einem musikalisch-heimatkundlichen Adventsabend ist am 27. November mit Einblick in Technik und Geschichte der Spöttl-Krippe, mit Laible nach Rezepten aus dem 19. Jahrhundert und einem Holzbläsertrio aus Thalhofen im Stadtmuseum.

Märchenstunde mit Susanne Steger ist dort am Sonntag, 4. Dezember. Ihr Thema: Wie der Tannenbaum zum Christbaum wurde.

Christbaumschmuck wird dann von Jugendlichen ab zwölf Jahren und Erwachsenen am 8. Dezember im Hartmannhaus erstellt.

GesellschaftlicherSpieleabend für Kinder und Erwachsene ist die Veranstaltung am 9. Dezember in der Stadtbücherei betitelt.

Weihnachtliche Museumswerkstatt am 11. Dezember im Museum.

Ein Bastelnachmittag ist im Hartmannhaus am 14. Dezember.

Museumspädagogik mit Düften im Advent macht Berger am 18. Dezember zum Thema.

Lesen Sie auch