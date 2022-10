Ab April 2023: Weiler Mühle erzeugt keinen Strom mehr

Die Tage der Weiler Mühle sind gezählt. Die Stromerzeugung wird nächstes Jahr eingestellt. Der Rückbau der Anlage kostet Geld. Was an ihrer Stelle geplant ist.

06.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Eine größere Diskussion verlangte ein Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatsitzung im Bidinger Rathaus. Es ging um bauliche Maßnahmen am Weiler Wehr. Dazu war auch Michaela Götz von der Unteren Wasserrechtsbehörde des Landratsamt Ostallgäu vertreten.

Eigentlich war dieses Thema nur als Information der Gemeinderäte seitens der Gemeinde vorgesehen. Doch dann stieg Bürgermeister Franz Martin intensiver in die Thematik ein. Es ging um das Weiherwehr am Hühnerbach und den Zulauf für die Weilermühle, für den in Zukunft bauliche Maßnahmen notwendig sind.

Die Familie stellt im April die Stromerzeugung ein, der Rückbau des Weiler Wehrs ist dann nötig

Weil die Familie der Weiler Mühle (zwischen Bidingen-Weiler und Geblatsried) die Stromerzeugung im April 2023 einstellt, seien ökologische Maßnahmen und Rückbauarbeiten des Weiler Wehres nötig und die Regularien des Wasserwirtschaftsrechts einzuhalten, erklärte Götz dem Gremium. So soll der Mühlenkanal rückgebaut, sprich eingeebnet werden. Im Zuge dessen werden die beiden Wehre entfernt.

Für diese Maßnahme sei nicht nur der Wasser- und Bodenverband Hühnerbach mit seinen 52 Mitgliedern gefordert. Auch die Gemeinde Bidingen stehe in der Pflicht, diese Situation zu lösen. Denn nach den Vorgaben von 1960, als das Wehr entstand, muss bei einem Rückbau nach den momentan gültigen ökologischen Gesichtspunkten mit Fischtreppe, Böschungsbau und vielem mehr erfolgen.

In schwierigen Zeiten nichts übers Knie brechen

Zweiter Bürgermeister Martin Epp erinnerte an den Hochwasserschutz. Doch in diesem Punkt gibt es nach Worten von Götz keine Probleme. Sie wies beim ökologischen Rückbau auf die Fördermöglichkeiten hin. „Wir werden alles zusammen machen“, sagte Götz und erhofft sich die Kooperation der Gemeinde, dem Wasser- und Bodenverband und die Wasserrechtsbehörde.

Einige Gemeindevertreter wünschten sich genaue Zahlen der Kosten und eine Besichtigung vor Ort. Dem stimmte auch Bernhard Klöck, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Bidingen, zu. Dieter Fischer meinte, man sollte in den schwierigen Zeiten nicht unbedingt auf eine schnelle Entscheidung drängen, da sehr hohe Kosten für die Beteiligten entstehen. Auch dafür sieht Götz eine Möglichkeit, den richtigen Zeitpunkt zu finden.

Weiteres Thema: PV auf den Dächern der Kläranlage in Bidingen

In einem weiteren Punkt der Tagesordnung stellte Martin die zusätzliche Installation einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Kläranlage vor. Sie soll in erster Linie dem Eigenbedarf der Anlage dienen. Dabei könnte die Amortisierung der Anlage in nur vier bis fünf Jahren möglich sein, da die Kläranlage mit 65.000 Kilowattstunden sehr energieintensiv ist. Martin stellte die Angebote „verschlüsselt“ vor. Der Rat entschied sich, ohne es vorher zu wissen, dann für einen Anbieter vor Ort.

Toiletten der Fußballer sind in die Jahre gekommen - Fußballer übernehmen selbst die Abrissarbeiten

Ein größerer Posten ist auch die Sanierung der Sanitäranlagen im Fußballbereich des Turnhallengebäudes. „Es ist alles in die Jahre gekommen“, dokumentierte Martin die Räumlichkeiten mit Bildern. „Wir haben laufend Reparaturen“, zumal der Ersteinbau von 1975 ist. Die Gemeinderäte stimmten ihm zu, dass etwas getan werden muss. Die Kosten belaufen sich auf rund 78.000 Euro.

Martin plädierte dafür, ein barrierefreies WC zu bauen, um eventuell Fördermittel zu bekommen, und eine Duschzeile für die Schiedsrichter einzuplanen. Dafür kommen weitere Kosten auf die Gemeinde zu. Damit die Ausgaben im Rahmen bleiben, übernehmen die Fußballer und eventuell die Schützen die Abbrucharbeiten.

Bürgerversammlung in Bidingen am 6. Oktober

Zum Abschluss erinnerte Martin an die Termine der Bürgerversammlung am 6. Oktober um 20 Uhr in der Turnhalle in Bidingen und die Seniorenbürgerversammlung am 26. Oktober um 14 Uhr in der Sportgaststätte in Bidingen.