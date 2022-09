Weitere Erkenntnisse zu Rätsel aus Obergünzburg: Wie Soldaten und Pferde im Krieg zusammenlebten

Nachdem das Pferde-Rätsel aus Obergünzburg gelöst wurde, fand nun ein Tagebuch seinen Weg in unsere Redaktion. Die Kriegserinnerungen eines Tierarzts.

Vor ungefähr drei Wochen tauchte in Obergünzburg ein Bild von zwei Ostallgäuer Schimmeln aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Die Frage kam auf, was mit den Pferden geschehen war. Vor zwei Wochen meldete sich ein Leser aus Marktoberdorf, der über das Schicksal der Tiere Bescheid wusste (wir bericheteten): Sie dienten im Krieg und wurden dann wegen großen Hungers geschlachtet und gegessen. Nun erreichte ein weiterer Anruf unsere Redaktion.

Das Tagebuch erzählt vom Zusammenleben von Mensch und Tier im Krieg

Winfried Nusser aus Apfeltrang (Ostallgäu) weiß um das Schicksal vieler Pferde im Zweiten Weltkrieg, aber auch wie sie behandelt und wertgeschätzt wurden. Woher er das weiß: von seinem Vater, Erwin Nusser. Dieser führte ein Tagebuch, in dem von über 1000 Pferden die Rede ist, die er als ehemaliger Tierarzt sowohl an der West- als auch an der Ostfront betreute.

„Er sorgte für die Pferde, behandelte sie, wenn sie krank waren. Sie wurden in Züge verladen und mit der Kompanie an andere Orte versetzt“, sagt Winfried Nusser. Den Notizen seines Vaters liegen einige Fotos bei. Auf vielen sind Pferde zu sehen – wie sie gefüttert und getränkt wurden und sogar, wie Soldaten sie wuschen und mit ihnen badeten. „Sie sind mit den Pferden geschwommen und haben sich dabei an den Mähnen festgehalten“, sagt Nusser und lacht.

Deutsche Soldaten beschlagnahmten die Pferde der russischen Bevölkerung

An der Ostfront bekam sein Vater den Auftrag, Pferde der russischen Bevölkerung auszusortieren und zu beschlagnahmen. Die sogenannten Panjepferde der Russen waren robuster und besser an das dortige Klima gewöhnt als deutsche. „Den Russen hat man versprochen, sie nach gewonnenem Krieg für die Pferde zu entlohnen. Natürlich ist das nie passiert“, sagt Nusser.

In Russland war die Kompanie seines Vaters gefühlte Ewigkeiten unterwegs. Geschlachtet und gegessen wurden nur verletzte Pferde, da man genug anderes Vieh von der russischen Bevölkerung beschlagnahmt hatte. Reiten durften die Soldaten nach geraumer Zeit nicht mehr, um die Tiere zu schonen. „Wir waren oft dreckiger als die Pferde“, steht im Tagebuch geschrieben. Eines der beschlagnahmten Pferde gehörte nun dem Tierarzt: Ein Schimmel mit dunklen Augen namens Quote. „Er schreibt, dass sie ein temperamentvolles Tier war und ihn gehorsam überall hinbrachte. Es war ein enges Verhältnis“, sagt Nusser.

Ein tragisches Schicksal ereilte die Pferde: "Ich konnte nicht zusehen"

Doch bevor die Russen die Kompanie in Gefangenschaft nahmen, erschossen die deutschen Soldaten alle Tiere, damit sie den Feinden nicht in die Hände fielen – auch Quote. „Ich konnte nicht zusehen“, schreibt der Veterinär. In seinem Tagebuch ist sogar ein Gedicht über die „Heldenpferde“ zu finden, dessen letzte Verse lauten: „Schenkt auch diesen Kameraden einen Hauch von Dankbarkeit.“