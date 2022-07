Weitere Fahrerflucht in Marktoberdorf: Zeugin merkt sich das Kennzeichen

Beim Ausparken hat ein Autofahrer einen anderen parkenden Wagen angefahren. Statt sich zu kümmern, fuhr er davon. Ein Zeugin meldete den Unfallflüchtigen.

25.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Mehrere Fußgänger haben am Sonntagabend nahe des Hotels in der Schongauer Straße in Marktoberdorf beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken ein anderes Auto streifte und dabei beschädigte. (Lesen Sie dazu auch: Zeuge beobachtet Unfallflucht in Marktoberdorf: Verursacherin wird gefunden)

Der Unfallverursacher fuhr davon

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher des Unfalls davon. Eine Zeugin merkte sich allerdings das Kennzeichen und meldete den Unfall an der Rezeption des Hotels. An dem parkenden Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

