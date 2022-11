Weitere Weihnachtsmärkte im Ostallgäu: Das war in Thalhofen und Aitrang geboten

Zahlreiche Besucher strömten zur Dorfweihnacht in Thalhofen und auf den Aitranger Adventsmarkt. Dort gab es viel zu entdecken.

30.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Dicht gedrängt verfolgten die zahlreichen Besucher und der Nikolaus am Samstag die Aufführungen der Kindergarten- und Grundschulkinder auf der Dorfweihnacht in Thalhofen. Diese wiederum warteten mit freudigem Bangen auf das Auftreten von St. Nikolaus und seiner Begleitung.

Selbstgemachtes gibt es auf dem Adventsmarkt in Aitrang

Nach zweijähriger Unterbrechung fand am Wochenende auch wieder den Aitranger Adventsmarkt statt. Dort versuchte der Tourismusverein Aitrang an zwölf Ständen mit viel Selbstgemachtem und Kunsthandwerklichem die Wünsche der zahlreich erschienenen Besucher zu erfüllen. Wie in Thalhofen spielten außerdem Bläser weihnachtliche Weisen. Und für die Kinder gab es auch hübsche Fahrten mit dem Weihnachtszug.

