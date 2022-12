Weiterer Einbruch im Ostallgäu: Grundschule Bernbeuren bestohlen

Während der Weihnachtsfeiertage sind unbekannte Täter in die Grundschule Bernbeuren eingebrochen. Große Beute machten die Unbekannten nicht.

28.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In die Grundschule Bernbeuren ist zwischen dem 23. und 25. Dezember eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter in das Gebäude, in dem sie das Fenster der Mädchentoilette aufhebelten. Im Schulhaus wurden mehrere Türen teilweise mit massiver Gewalt geöffnet.

Der Schaden in der Grundschule Bernbeuren war größer als die Beute der Einbrecher

Im Direktorat wurden ein Schrank und eine Geldkassette aufgebrochen. In der Kassette befanden sich aber lediglich ein Siegelstempel und eine Bankkarte, die beide zurückgelassen wurden. Aus einer Geldmappe nahmen der oder die Täter 30 Euro mit. Der Sachschaden an dem Fenster und den Türen beträgt um die 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08861/23460.

Lesen Sie auch: Drei Einbrüche in einer Nacht in Marktoberdorf und Umgebung