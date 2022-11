Welch große Mission der Liederkranz Obergünzburg hat

Der Männergesangsverein Liederkranz in Obergünzburg feiert 180-jähriges Bestehen. Dazu hat er besondere Gäste eingeladen. Welche Bedeutung der Musik zukommt.

Seit 180 Jahren existiert der 1842 in Obergünzburg gegründete Männergesangverein „Liederkranz“. Aus diesem ehrwürdigen Anlass wurde jetzt der große Runde im Saal des Gasthofs Hirsch mit einem dreifachen Chorkonzert, dem 250 Besucher beiwohnten, begangen. Außer dem Jubiläumschor gestaltete der Posaunenchor Günzach das Festkonzert mit. Außerdem der Frauenchor „Cantare“ aus dem mährischen Třešt’ (deutsch: Triesch) im südlichen Grenzgebiet zu Böhmen.

Liederkranz ist der älteste Gesangsverein in Obergünzburg

In seiner Festansprache begrüßte Liederkranz-Vorsitzender Helmut Haggenmiller zahlreiche Ehrengäste, darunter auch Dr. Paul Wengert, Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben. Besonders herzlich willkommen hieß er die Cantare-Damen. Wengert hob hervor, dass Obergünzburgs ältester Gesangsverein auch zu den ältesten aller 17.000 Chöre im Verbandsgebiet gehört. Er appellierte, die Gemeinsamkeit in den Chören weiterhin zu pflegen. Sie helfe, der menschlichen Vereinsamung vorzubeugen. Und wer musiziere, trage dazu bei, Grenzen zu überwinden sowie Missgunst und Hass abzubauen.

Erfreut und stolz darauf, sieben neue Sänger in ihrem Männerchor willkommen heißen zu können, eröffnete Sonja Weinbrenner den musikalischen Reigen. Neben Liedtiteln wie „Willkommen – hier und heute“, „All die schönen Jahre“ oder „Ein Lied zu frohen Stunden“ ging vor allem des Alpin-Rockers Hubert von Goiserns 1992 veröffentlichter Klassiker „Weit, weit weg“ unter die Haut. Das Auditorium dankte mit warmem Beifall.

Dafür gibt es beim Jubiläumskonzert den meisten Beifall

In seinem zweiten Liedblock gab sich der Männerchor gefühlvoll. Mit Liedern wie „Das Paradies auf Erden“ oder „I hob di gern“. Klar, dass er zur Feier des Tages auch feucht-fröhlich mit einem Trinklied aus der Komischen Oper „Hokus-Pokus“ (1789) von Ditters von Dittersdorf zu Werke ging. Auch den Posaunenchor leitend, bot Weinbrenner zunächst Frank Sinatras jazziges „New York, New York“, danach unter „Welcome to America“ ein Medley aus Oldies wie „Down by the river“, „Oh! Susanna“ oder „John Brown’s Body“. Später legten die Blechbläser neben dem Marsch „Ins Land hinaus“ unter „Schlager-Gold“ noch ein weiteres Potpourri nach.

Den meisten Beifall zog der von Helena Simankova geleitete tschechische Chor auf sich, der mit tänzerischen Raffinessen die Herzen höher schlagen ließ. Ohne irgendwen an die Kandare zu nehmen, brillierte „Cantara“ mit einem fünfteiligen Liedblock, danach mit einem Song-Quartett. Zunächst verströmte der Gospelsong „Oh happy day“ der Edwin Hawkin Singers Begeisterung, später dann Hans Unterwegers „Männer mag man eben“, das die Damen mit Augenzwinkern darboten. Zum Finale gaben sich beide Chöre als Plenum die Ehre. Zunächst mit „Come together“ (Simankova), dann mit „Als Freunde“ (Weinbrenner).

