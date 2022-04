Welche Serie die Fußballer des FC Thalhofen beenden wollen

Die Fußballer des FC Thalhofen sind beim Aufstiegsaspiranten TSV Bobingen zu Gast. Die Bilanz ist ernüchternd. Warum sich das ausgerechnet diesmal ändern soll.

23.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die einen wollen zumindest über die Relegation aufsteigen, die anderen sich weiter Luft zu den Abstiegsplätzen in der Fußball-Bezirksliga verschaffen. Diese Konstellation spricht für eine spannendes Spiel, wenn am Samstag, 23. April, der FC Thalhofen um 15.30 Uhr in Bobingen zu Gast ist.

Die jüngste Niederlage schmerzt Thalhofen

Am vergangenen Samstag musste die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer die erste Niederlage nach der Winterpause hinnehmen. Vor heimischem Publikum verlor sie mit 1:4 gegen den TV Erkheim. In der Tabelle rutschte der FCT dadurch auf den fünften Tabellenplatz mit weiterhin 32 Zählern auf dem Konto.

Auch für den TSV Bobingen lief es nicht sonderlich gut. Er kam gegen Aufsteiger TSV Mindelheim nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dadurch verlor er wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Aktuell belegen die Gastgeber mit 42 Punkten den dritten Tabellenplatz mit nur einem Zähler weniger als der zweitplatzierte TV Erkheim.

Was Trainer Niemeyer als Ziel setzt

Demzufolge ist es eine sehr wichtige Partie für den TSV Bobingen. Der FC Thalhofen jedoch will den Augsburger Vorstädter einen Strich durch die Rechnung machen. „Wir fahren nach Augsburg, um etwas Zählbares mitzunehmen“, gibt sich Trainer Florian Niemeyer selbstbewusst. Allerdings: Bislang gelang dies dem FC Thalhofen noch nie. Fünf Partien gegen den TSV Bobingen in der Bezirksliga gingen allesamt verloren.

Damit diese Serie am Samstag durchbrochen wird, will der FC Thalhofen, anders als im vergangenen Heimspiel, wieder mutiger sein und das eigene Spiel durchziehen. Der Kader ist für diese Partie ist jedoch weiterhin etwas dünn. Neben den verletzten Fabian Hartmann und Luca Csauth fallen nun auch Dominik Sorg und Kapitän Marco Steinhauser aus.

