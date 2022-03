Welcher Beruf ist der richtge? So klappt es für Jugendliche im Ostallgäu

Beim Schnuppertag am 28. April haben Mädchen und Jungen im Ostallgäu die Chance, Berufe kennenzulernen. Welche Firmen in der Region mitmachen.

07.03.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Jugendlichen neue Berufshorizonte zu eröffnen, ist das Ziel des Girls Day und des Boys Day am Donnerstag, 28. April. Zahlreiche Firmen, Behörden und Institutionen beteiligen sich im Ostallgäu mit Schnupperangeboten und auch die Gleichstellungsstelle am Landratsamt unterstützt den Orientierungstag wieder. Die Jugendlichen können diesen Tag nutzen, außerhalb der traditionellen Frauen- und Männerberufe ungewohnte Arbeitsplätze kennenzulernen: Mädchen erkunden technische und Handwerksberufe, Jungen schnuppern in den sozialen Bereich hinein.

Schnupperangebote von über 50 Arbeitgebern aus dem Ostallgäu

Für den Boys´Day halten 27 Kindertagesstätten und drei Pflegeeinrichtungen für Alten- Kranken- und Behindertenbetreuung und -pflege Angebote bereit. 25 Unternehmen und Institutionen wurden für den Girls´Day gewonnen - unter anderem AGCO/Fendt in Marktoberdorf, die Hartig GmbH Mauerstetten, Deckel MAHO Pfronten, die Otto Bihler Maschinenfabrik in Halblech, die Polizeiinspektionen im Landkreis, die Hochschule Kempten sowie die DB Regio AG Kempten. Das Landratsamt bietet in diesem Jahr neun Mädchen-Schnupperplätze im EDV-Bereich an, zwölf Jungen können im Verwaltungsberuf schnuppern. Die Gleichstellungsstelle des Landratsamt Ostallgäu steht für alle Interessierten als regionale Ansprechpartnerin zur Verfügung, Telefon 08342 911-287, E-Mail: gleichstellungsstelle@lra-oal.bayern.de.

Listen mit den Orientierungsangeboten der Firmen, Behörden und Institutionen gibt es im Internet unter www.ostallgaeu.de/girls-and-boys-day oder direkt bei der Gleichstellungsstelle.

Allgemeine Infos unter www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de.