Wenig Resonanz auf "Johnson-Tage": Warum kaum noch Leute ins Marktoberdorfer Impfzentrum kommen

Trotz Sonderaktion ist im Impfzentrum Marktoberdorf wenig los. Wie sich Impfarzt Blumtritt die Unlust am Impfen erklärt und worauf er nun setzt. Eine Reportage.

12.07.2021 | Stand: 18:42 Uhr

Wer erwartet hat, dass sich an den „Johnson-Tagen“ Schlangen vor dem Impfzentrum in Marktoberdorf bilden, wird enttäuscht. Zumindest am Montag. Von einem Andrang wie an einem Angebotstag bei Aldi ist an Tag Zwei der Impfsonderaktion keine Spur. Kurz vor dem Start um 8 Uhr steht nur ein Impfwilliger, Beschäftigter einer hiesigen Baufirma, vor dem Eingang. Der Sicherheitsmann ist froh, dass er jemandem die Tür aufhalten darf. Bis 8.20 Uhr impfen die BRK-Mitarbeiter im Impfzentrum gerade mal sechs Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer.

So wie auf dem Foto sah es am Montag fast immer am (und im) Impfzentrum in Marktoberdorf aus: Es herrschte gähnende Leere und es kamen kaum Impfinteressenten. Bild: Heiko Wolf

Einer von ihnen ist Michael Bruni. „Ich finde es praktisch, dass man jetzt ohne Termin kommen kann“, sagt der Marktoberdorfer, der aber nicht wegen dem Einmal-Impfstoff Johnson&Johnson da ist, sondern die für 28. Juli geplante Zweitimpfung vorziehen will. Die verkürzten Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung machen es möglich: „Bei Biontech wurde die Wartezeit auf 21 Tage statt sechs Wochen verkürzt“, sagt BRK-Mitarbeiter Marcel Walther, „bei Moderna auf 18“. Bruni ist froh, dass er schneller als gedacht den vollem Impfschutz gegen Covid hat, zugleich würde er sich wünschen, „dass das Impfen wieder besser angenommen wird“.

Am Montag setzen die Mitarbeiter des Marktoberdorfer Impfzentrums in vier Stunden nur 38 Impfspritzen

Doch im weiteren Tageslauf wird es nicht besser. Nur 38 Impfspritzen setzen die bis zu 15 Mitarbeiter bis 13 Uhr. Möglich in vier Stunden wären 200. Nicht nur am Eingang herrscht gähnende Leere. Ebenso verwaist sind Gänge, Wartebereiche, Impfkabinen. „Die Impfbereitschaft ist wie weggeblasen“, sagt ein Mitarbeiter. Es gebe keine Menschenmassen mehr, die endlich gegen das Virus immunisiert werden wollen. Er und seine Kollegen haben, die Kaffeetasse in der Hand, mehr als genug Zeit für ein Schwätzchen. „Weil es keinen Lockdown mehr gibt, denken die Leute, die Gefahr ist weg.“

Ähnlich äußert sich Dr. Gregor Blumtritt, Ärztlicher Leiter der Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren. „Da die Gefahr um Leib und Leben aktuell als gering erscheint, ist die Impfbereitschaft verblasst“, sagt Blumtritt. Die aktuellen Fragen – etwa die, wie stark die Deltavariante kommt, oder die, wie weit die Herdenimmunität im Herbst ist – seien für die Menschen noch ein Stück weit weg.

Impfarzt: "Die Impfung bringt den Bürgern zurzeit keine direkten Privilegien"

Zudem bringe die Impfung den Bürgern – außer bei Auslandsreisen – zurzeit keine direkten Vorteile: „Das war vor vier Wochen noch anders, als man zum Beispiel nur geimpft oder getestet ins Möbelhaus durfte.“ Entsprechend seien ihm vor vier Wochen im Impfzentrum die Vakzine noch regelrecht aus der Hand gerissen worden. Für „Impfmuffel“ hält er die Ostallgäuer nicht: „Hätten wir vor einem Monat 10 .000 Sonderkontingente bekommen, wie manch andere Region, wären wir bei der Impfquote auch weiter.“ Bei 50,4 Prozent liegt im Ostallgäu der Anteil derjeniger, die eine Corona-Impfung erhalten haben. 36,8 Prozent der Ostallgäuer sind doppelt geimpft.

Im Impfzentrum in Marktoberdorf war am Sonntag und Montag oft nicht viel los. Entsprechend wenig hatten die BRK-Mitarbeiter zu tun. Bild: Heiko Wolf

Aktuell fehlt im Impfzentrum nicht nur die Laufkundschaft. Auch Termine werden kaum noch gebucht. „Nur für die Stunde zwischen 8 und 9 gab es heute Anmeldungen, und deren Zahl lag auch nur im einstelligen Bereich“, sagen Blumtritt und Kollegen.

Deutlich mehr Resonanz auf die Impfsonderaktion als am Montag gab es, wie berichtet, immerhin am arbeitsfreien Sonntag. 112 bzw. 170 Impfwillige waren am ersten „Johnson-Tag“ in die Impfzentren Marktoberdorf bzw. Kaufbeuren gekommen, sagt Dr. Blumtritt. „Das war ganz okay.“

Ein Ostallgäuer ist für die "Johnson-Tage" extra aus Mallorca hergeflogen

Darunter sogar ein Mann aus dem nördlichen Landkreis, der für Johnson&Johnson extra von seinem Zweitwohnsitz Mallorca eingeflogen ist. Auch solche Geschichten sind im Impfzentrum mitzuerleben. Ebenso wie die von dem Paar mittleren Alters, das eigentlich unbedingt Biontech haben will, sich nach einer kurzen Aufklärung dann aber doch Johnson&Johnson spritzen lässt.

Am Sonntag gibt es anfangs sogar kleine Warteschlangen, bis kurz nach 10 Uhr haben in Marktoberdorf an dem Tag schon über 51 Impfwillige ohne Termin ihre Spritze erhalten, vor allem 18- bis 40-Jährige aus dem Raum Marktoberdorf und dem Raum Füssen. Einige der frisch Geimpften loben den reibungslosen Ablauf, die Möglichkeit, sich ohne Termin am Wochenende, also in ihrer Freizeit, schnell impfen zu lassen, zum Teil auch die Chance, dank Johnson&Johnson mit einer Spritze vollen Impfschutz zu erhalten.

Die, die da sind, finden das Impfen ohne Termin und am Wochenende aber klasse

Wie Roland Kollmann: „Als bei mir in der Arbeit geimpft wurde, hatte ich keine Zeit“, sagt der Leuterschacher. „Heute ist es super: Weil ich einfach am Sonntag ohne Termin kommen kann und ich mich nur einmal impfen lassen muss.“ Für Kollmann ist es, wie er sagt, ein gutes Gefühl, „endlich auch geimpft zu sein“. Deshalb will er nachmittags auch seine Familie zum Impfen in die Nordstraße schicken.

Zwei Asylbewerber, die in Füssen wohnen (22 und 28), finden es auch praktisch, sich ohne Termin an einem arbeitsfreien Sonntag „mit Einmalimpfung“ immunisieren lassen zu können. Ebenso äußert sich ein 20-jähriger Marktoberdorfer. Sina Burkhart aus Schwangau sagt dagegen, sie lasse sich nur impfen, „damit die ewige Testerei jetzt im Urlaub ein Ende hat“. Seniorin Ingrid Siegel aus Füssen sagt, sie würde sich sehr wünschen, „dass die Impfbereitschaft wieder steigt“.

Impfzentrum: Nur am Sonntag war (wie hier beim Check-out) etwas mehr Betrieb. Bild: Heiko Wolf

Das hoffen auch die Mitarbeiter im Impfzentrum. Um die Impfbereitschaft wiederzuerwecken, seien Aktionen mit mobilen Teams in Kommunen geplant, berichtet derweil Thomas Brandl vom Landratsamt. Fix sind dabei laut Impfarzt Blumtritt zwei Aktionen im Gablonzer Haus, zentral in Kaufbeuren-Neugablonz (Mittwoch und Freitag 17 bis 22 Uhr). Danach werde man die Landkreisenden abgrasen. Blumtritt bezweifelt zwar, dass der Ertrag solcher Sonderaktionen groß sein wird. „Aber gerade muss das sein. Wir sind froh über jeden Impfling, der wir an Land ziehen.“ Er hofft, dass durch die „massiven Vorteile für Geimpfte, die Söder ankündigt“, die Impffreudigkeit wieder steigt.

