Energiekrise und Lichterketten – verträgt sich das? Die Stadt Marktoberdorf sowie Geschäfte in der Innenstadt gehen dieses Jahr Kompromisse ein.

17.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Vorbereitungen für den ersten Weihnachtsmarkt seit drei Jahren sind in vollem Gange. Sterne und Girlanden hängen im Marktoberdorf bereits, erste Buden werden auf dem Marktplatz aufgebaut und der alljährliche große Weihnachtsbaum steht auch wieder an der Frauenkapelle. Noch trägt er keine Lichter, doch das wird sich ändern – trotz der hohen Strompreise, die derzeit an der Tagesordnung sind.

