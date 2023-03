Wer beherrscht noch die Kunst des Spinnens? Kurs im Haus der Begegnung in Marktoberdorf

Es ist eine Tätigkeit, die heute wohl fast in Vergessenheit geraten ist: das Spinnen. Im Haus der Begegnung in Marktoberdorf lebt sie wieder auf. Alle Infos.

05.03.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Das Haus der Begegnung (HdB) in Marktoberdorf sucht Menschen, die die alte Kunst des Spinnens beherrschen und diese gerne, so wie früher, in der Gemeinschaft ausüben möchten.

Alle Infos zur Veranstaltung im Haus der Begegnung in Marktoberdorf

Treffpunkt ist am Freitag, 17. März, um 14 Uhr im Haus der Begegnung in der Jahnstraße 12. Mitzubringen sind ein Spinnrad oder Spindel und das Material. Eine Anmeldung unter Telefon 08342/9192174 oder per Mail an hdb@kvostallgaeu.brk.de ist erforderlich. Das Büro des HdB ist freitags von 10 bis 12 Uhr besetzt.

