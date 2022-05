Wer hat Spaß am Reparieren? Rentner in Marktoberdorf sucht Nachfolger für ehrenamtliche Fahrradwerkstatt

Ewald Altrichter ist in der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingsunterkunft in Marktoberdorf eine Institution. Jetzt sucht er handwerklich geschickte Nachfolger.

Es gibt wohl kaum einen Flüchtling, ganz gleich, wo er herkommt, der Ewald Altrichter aus Marktoberdorf nicht kennt und der ihn nicht schon mindestens einmal aufgesucht hat, um ein kaputtes Rad reparieren zu lassen oder – gegen eine Pauschale von 30 Euro für Neuteile – ein frisch hergerichtetes Secondhandbike in Empfang zu nehmen. (Lesen Sie dazu auch: Aus der Ukraine nach Marktoberdorf: Wie Flüchtlinge ihr zweites Leben beginnen)

Mit viel Gelasssenheit repariert der Rentner professionel Fahrräder

Seit ungefähr fünf Jahren verbringt der ehrenamtlich arbeitende Rentner zwei mal pro Woche einige Stunden in der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingsunterkunft in der Nordstraße, um mit fachmännischem Geschick und Engelsgeduld alte, gespendete Zweiräder wieder auf Vordermann zu bringen. Begleitet von den Klängen des bayrischen Symphonieorchesters im Klassikradio schraubt er Bremsen fest, montiert Lampen und Rückleuchten, flickt kaputte Schläuche und zieht neue Gangschaltungen ein.

Das Handwerk kann auch stressig werden

Lange hatte er einen freiwilligen tschetschenischen Helfer, doch nachdem dieser vor einem halben Jahr eine feste Arbeitsstelle gefunden hat, muss Ewald Altrichter sich dem Ansturm seiner Kunden ganz alleine stellen. Das ist oft schwierig, wenn in der Mittagszeit plötzlich mehrere Leute zugleich mit ihren reparaturbedürftigen Rädern vor der Tür stehen und jeder ein Problem hat, das dringend behoben werden soll. Da gerät selbst ein so ruhiger, gelassener Mensch wie er gelegentlich in Stress. Zudem steht ihm derzeit nur eine Hand zur Verfügung, da er sich vor Kurzem das linke Handgelenk gebrochen hat. Kein Wunder, dass sich im Moment kaputte Fahrräder zuhauf im Schuppen drängen.

Geschickte und freundliche Nachfolger gesucht

Eigentlich möchte Altrichter demnächst aufhören und sucht deshalb dringend einen Nachfolger, der bereit ist, die Werkstatt weiterzuführen. Am besten wären zwei handwerklich und technisch versierte Leute, die gemeinsam „den Laden schmeißen“, Spaß am Herumbasteln und Reparieren haben, über etwas freie Zeit (etwa zwei- bis dreimal die Woche zwei bis drei Stunden) und im Idealfall sogar über pädagogisches Geschick verfügen, um die Flüchtlingskundschaft zur Selbsthilfe anleiten zu können!

„Es wäre toll, wenn sich der oder die eine oder andere bereit fände, diese Aufgabe zu übernehmen und damit nicht nur kaputte Räder wieder flott zu machen – sondern einen Beitrag für den Umweltschutz und für die Integration von Flüchtlingen zu leisten“, sagt Altrichter.

